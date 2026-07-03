Medicina, Enfermería, Fisioterapia, Veterinaria y Psicología cubren todas sus plazas en la UCO tras la primera adjudicación

La Universidad de Córdoba (UCO) ha completado el cupo de acceso de las titulaciones de Ciencias de la Salud tras la primera adjudicación de la primera fase de admisión de estudiantes de nuevo ingreso para el curso 2026-2027.

Según los datos facilitados por la institución académica, las titulaciones de Medicina, Enfermería, Fisioterapia, Veterinaria y Psicología han cubierto todas sus plazas disponibles, una tendencia que se repite respecto a cursos anteriores y que confirma el fuerte interés del alumnado por los estudios vinculados al ámbito sanitario.

En total, la UCO ha recibido 5.709 solicitudes en primera opción para las 4.183 plazas ofertadas en sus distintos grados e itinerarios conjuntos.

Medicina alcanza una nota de corte de 13,204

Entre las titulaciones con mayor demanda, Medicina vuelve a situarse como una de las carreras con la nota de corte más elevada, con un 13,204. Le siguen Biotecnología y Bioquímica, con un 12,861; Enfermería, con un 12,502; Veterinaria, con un 12,430; Fisioterapia, con un 12,219; y Biotecnología, con un 12,070.

Estos datos reflejan la elevada competencia por acceder a los estudios más demandados de la Universidad de Córdoba, especialmente en aquellas áreas relacionadas con la salud, la investigación biomédica y las ciencias experimentales.

Además de las titulaciones sanitarias, también han completado su cupo en esta primera fase grados como Administración y Dirección de Empresas, Biología, Bioquímica, Biotecnología, Ciencias y Tecnología de los Alimentos, Derecho, Educación Infantil, Educación Primaria, Educación Social, Enología, Física, Ingeniería Agroalimentaria y del Medio Rural, Ingeniería Civil, Ingeniería Eléctrica, Ingeniería Electrónica, Ingeniería Forestal, Ingeniería Informática, Ingeniería Mecánica, Matemáticas y Filosofía, Nutrición Humana y Dietética, Química y Trabajo Social.

Alta ocupación también en los dobles grados

La primera adjudicación también ha dejado sin plazas disponibles varios itinerarios conjuntos de la UCO. Entre ellos se encuentran Administración y Dirección de Empresas y Derecho, Educación Primaria Bilingüe y Estudios Ingleses, Enología e Ingeniería Agroalimentaria y del Medio Rural, Historia e Historia del Arte, Ingeniería Civil y Administración y Dirección de Empresas, Ingeniería Forestal e Ingeniería Agroalimentaria y del Medio Rural, Traducción e Interpretación y Filología Hispánica, Traducción e Interpretación y Estudios Ingleses, y Turismo Bilingüe con Administración y Dirección de Empresas.