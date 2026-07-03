Medicina con un 13,204 y las carreras sanitarias marcan el techo de las notas de corte en la Universidad de Córdoba en un año de bajada general

Medicina, el doble grado de Biotecnología y Bioquímica y Enfermería. Las titulaciones de la rama sanitaria vuelven a copar las notas de corte más altas de la Universidad de Córdoba (UCO) en la primera adjudicación, publicada este viernes 3 de julio con cierto retraso por problemas en el sistema, que impidieron consultar los datos hasta pasadas las 10.30 horas.

En un año en el que las notas de corte bajan en líneas generales respecto al curso anterior, la principal excepción se encuentra en varias ingenierías, que experimentan subidas significativas. Medicina vuelve a situarse como la titulación con la nota más alta en Córdoba, con un 13,204, apenas 0,056 puntos menos que hace un año. La segunda posición la ocupa el nuevo doble grado de Biotecnología y Bioquímica, que se estrenará el próximo curso con una nota de acceso de 12,861. Le sigue Enfermería, con un 12,502, que baja algo más de una décima y media respecto al 12,666 del año pasado.

Completan las cinco primeras posiciones Veterinaria, con un 12,430, y Fisioterapia, con un 12,219. De esta forma, las titulaciones vinculadas a la salud y las ciencias biomédicas mantienen su dominio en la parte alta del listado de acceso a la UCO.

Notas por facultades

Por facultades, en Ciencias de la Educación, Psicología lidera la clasificación con un 11,590, seguida de Educación Primaria, con un 8,827, y Educación Social, con un 8,240. Entre las ingenierías, Mecánica registra la nota más alta, con un 10,520, por delante de Informática, con un 9,460, y Electrónica Industrial, con un 8,440.

Reparto de exámenes durante la PAU de este año en Córdoba. / Manuel Murillo

En Filosofía y Letras, el doble grado de Traducción e Interpretación: Francés y Filología Hispánica se sitúa en un 11,228. Historia con Historia del Arte alcanza un 9,555, mientras que Traducción e Interpretación: Inglés con Estudios Ingleses se queda en un 7,094.

Entre las novedades del próximo curso, el nuevo grado de Trabajo Social fija su primera nota de corte en un 7,286. Por su parte, Matemáticas con Filosofía se sitúa en los 11,286 puntos.

Comparativa respecto al año pasado

En general, la primera adjudicación refleja un descenso bastante extendido de las notas de corte, una tendencia que profundiza en la dinámica del curso anterior. Biología, por ejemplo, pasa del 10,244 al 10,122 y pierde casi medio punto en dos años. Bioquímica baja del 11,967 al 11,680, lo que supone ocho décimas menos que hace dos cursos.

También hay descensos relevantes en algunas titulaciones técnicas y científicas. Ingeniería Informática pasa del 10,305 al 9,460, casi un punto menos. Ingeniería Química pierde más de cuatro décimas y se queda en el 9,024, mientras que Física baja casi medio punto hasta situarse en el 11,278.

Jóvenes antes del primer examen de la PAU en Córdoba. / A.J.González

Otras titulaciones, como Psicología o Medicina, apenas registran variaciones significativas respecto al año anterior.

En el caso de algunas de las carreras más populares, Administración y Dirección de Empresas (ADE) se queda en un 8,554, dos décimas menos que en el curso 2025-26. El doble grado de Derecho y ADE pasa del 8,080 al 7,750. Derecho también continúa bajando, si hace dos años era necesario un 9,211 para acceder en primera adjudicación, este año la nota se queda en un 8,025, tres décimas y media menos que el curso pasado.

La otra cara se encuentra en varias ingenierías, donde sí se producen subidas llamativas. Ingeniería Forestal pasa del 6,270 al 7,410, mientras que Ingeniería Agroalimentaria y del Medio Rural protagoniza una de las mayores subidas, al pasar del 6,011 al 8,393. También crecen Electrónica Industrial, que sube del 7,170 al 8,440, y Mecánica, que pasa del 9,992 al 10,520.

En el ámbito educativo, Educación Primaria en su itinerario bilingüe baja tres décimas, hasta los 8,069 puntos. Educación Primaria también retrocede, al pasar del 9,090 al 8,827, mientras que Educación Social pierde tres décimas y se queda en el 8,240.

Acceder con un aprobado

Por otro lado, un total de 19 titulaciones se quedan en la nota mínima de acceso, es decir, en ellas basta con cumplir los requisitos de acceso a la universidad y superar el procedimiento de admisión. En este grupo figuran Estudios Ingleses, Filología Hispánica, Gestión Cultural, Historia, Historia del Arte, Cine y Cultura —tanto en modalidad presencial como no presencial—, Educación Infantil, Ciencias Ambientales, Ingeniería de la Energía y Recursos Minerales y sus dobles grados con Ingeniería Civil e Ingeniería Eléctrica, Relaciones Laborales y Recursos Humanos, Traducción e Interpretación: Francés, Traducción e Interpretación: Inglés, Traducción e Interpretación: Inglés con Filología Hispánica y Turismo.

Listado de titulaciones de la Universidad de Córdoba en el mismo orden del documento, indicando solo la nota general: