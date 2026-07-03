El Imdeec ya tiene fecha para solicitar las ayudas ESAL 2026 para entidades sin ánimo de lucro de Córdoba

El Instituto Municipal de Desarrollo Económico y Empleo de Córdoba (Imdeec) abrirá el lunes, 6 de julio, el plazo de presentación de solicitudes para la convocatoria de subvenciones ESAL 2026, una línea de ayudas dirigida a entidades sin ánimo de lucro que desarrollen proyectos vinculados al desarrollo económico y social de Córdoba.

La convocatoria cuenta con una dotación inicial de 530.000 euros, aunque podrá ampliarse hasta alcanzar el millón de euros si existe disponibilidad presupuestaria, según ha informado el Ayuntamiento de Córdoba. Este incremento permitiría ampliar el número de proyectos beneficiarios.

Las entidades interesadas podrán presentar sus solicitudes hasta el 20 de julio, exclusivamente a través de la sede electrónica del Ayuntamiento de Córdoba.

Ayudas para entidades sin ánimo de lucro

La presidenta del Imdeec, Blanca Torrent, ha destacado que esta convocatoria “refleja el compromiso del instituto con un modelo de desarrollo que sitúa a las personas en el centro”. Torrent ha subrayado que el objetivo es apoyar a entidades que “generan oportunidades, favorecen la inclusión laboral, impulsan la innovación y contribuyen a que Córdoba sea una ciudad más competitiva, cohesionada y con mayor capacidad para retener y atraer talento”.

Asimismo, ha defendido que las entidades sin ánimo de lucro son “un aliado imprescindible” para construir una Córdoba con más oportunidades. “Desde el Imdeec seguimos apostando por una colaboración estrecha con un tercer sector que demuestra cada día su capacidad para transformar realidades y dar respuesta a las necesidades de las personas”, ha señalado.

Líneas de actuación

Estas ayudas Esal tienen varias líneas de actuación. En primer lugar, para la organización de congresos y/o jornadas en los ámbitos científico, tecnológico, sectores estratégicos de la ciudad de Córdoba, recogidos en Agenda Córdoba, con repercusión regional, nacional o internacional con una subvención máxima de 20.000 euros.

La segunda línea de actuación es la mejora de la empleabilidad de personas a través de proyectos que contemplen un itinerario formativo en competencias básicas que lleven aparejadas prácticas no laborables en empresas, con una subvención máxima de 25.000 euros.

En tercer lugar, la mejora de la empleabilidad de personas con distintas capacidades, a través de proyectos que contemplen un itinerario formativo en competencias básicas que lleven aparejadas prácticas no laborables en empresas, que requieran la asistencia de un preparador laboral para el desarrollo de las mimas, con 30.000 euros.

En cuarto lugar, se concederán ayudas para la mejora de la empleabilidad de personas a través de proyectos lleven aparejadas prácticas no laborables en empresas, con 5.000 euros. Y, por último, hay una línea de apoyo a proyectos estratégicos para el fortalecimiento del sector (ámbito nacional e internacional) así como proyectos de promoción y sensibilización del tejido empresarial con enfoque de género y de juventud así como el retorno del talento, subvencionable hasta con 10.000 euros.

Hasta el 100% del presupuesto subvencionable

Con esta convocatoria, el Imdeec refuerza su apoyo al tejido asociativo como agente clave en la creación de empleo, la mejora de la empleabilidad, la dinamización empresarial y la generación de oportunidades para la ciudadanía.

Las ayudas se concederán en régimen de concurrencia competitiva y podrán financiar hasta el 100% del presupuesto subvencionable de los proyectos seleccionados.

Además, como en convocatorias anteriores, las entidades beneficiarias recibirán un pago anticipado del 100% de la subvención concedida. Esta medida facilita la ejecución de los proyectos y evita que las organizaciones tengan que adelantar recursos propios para poner en marcha sus iniciativas.

Cuatro líneas de actuación

La convocatoria contempla un total de 32 proyectos subvencionables, distribuidos en cuatro líneas de actuación vinculadas a los principales retos del desarrollo económico y social de Córdoba.

La primera línea está destinada a la organización de congresos y jornadas de carácter científico, tecnológico o relacionados con sectores estratégicos para la ciudad, con repercusión regional, nacional o internacional.

La segunda línea, que concentra la mayor parte del presupuesto, financiará proyectos destinados a mejorar la empleabilidad, especialmente entre personas con mayores dificultades de acceso al mercado laboral. Estas actuaciones podrán incluir itinerarios formativos y prácticas no laborales en empresas, además de programas específicos para personas con discapacidad y proyectos centrados en el desarrollo de prácticas profesionales.

La tercera línea apoyará iniciativas orientadas al fortalecimiento del tejido empresarial y profesional, la innovación, la transferencia de conocimiento, el emprendimiento, el relevo generacional, la igualdad de oportunidades y el retorno del talento al municipio.

Quién puede solicitar las ayudas ESAL 2026

Podrán optar a estas ayudas las entidades sin ánimo de lucro que desarrollen proyectos de interés social o utilidad pública vinculados al desarrollo socioeconómico del municipio y que cumplan los requisitos establecidos en las bases reguladoras.

Entre las entidades beneficiarias se incluyen asociaciones, fundaciones, organizaciones empresariales, sindicatos, colegios profesionales y otras entidades del tercer sector.

Plazo de ejecución de los proyectos

Los proyectos subvencionados deberán desarrollarse entre el 15 de septiembre de 2026 y el 30 de junio de 2027.

Las actuaciones deberán contribuir a generar nuevas oportunidades de empleo, mejorar la capacitación profesional, favorecer la competitividad empresarial y reforzar el posicionamiento económico de Córdoba.

Solicitudes del 6 al 20 de julio

Las solicitudes podrán presentarse del 6 al 20 de julio a través de la sede electrónica del Ayuntamiento de Córdoba.

Toda la información sobre la convocatoria, las bases reguladoras y el procedimiento de solicitud estará disponible tanto en la sede electrónica municipal como en la página web del Imdeec.