Agenda
Qué hacer hoy en Córdoba, viernes 3 de julio de 2026
Esta es la agenda de actos prevista para esta jornada.
Cine
Proyección de ‘La séptima cruz’
Proyección de la película La séptima cruz, de Fred Zinnemann. EEUU. 1944.
CÓRDOBA. Círculo Cultural Juan 23.
La Palma, 2.
21.30 horas.
Inauguración
‘Siempre apresúrate despacio’
Se inaugura la exposición Siempre apresúrate despacio, de Álvaro Albaladejo. Se podrá visitar hasta el 27 de septiembre.
CÓRDOBA. Centro de Arte Rafael Botí.
Manríquez, 5.
10.00 horas.
Aniversario
Concierto ‘Sada: por las orillas del río’
El Conjunto Arqueológico Madinat al-Zahra celebrará el VIII Aniversario de la declaración de la Ciudad Califal de Medina Azahara como Patrimonio Mundial de la UNESCO con el concierto que lleva por nombre SADA: por las orillas del río.
CÓRDOBA. Edificio Basilical Superior de Madinat al-Zahra.
Carretera de Palma del Río, km. 5,5.
22.00 horas.
Viana a escena
Puesta en escena ‘Jodidas pero contentas’
Se pone en escena Jodidas pero contentas, a cargo de la compañía Producciones Avanti. La obra es una comedia que ofrece una reflexión divertida y mordaz sobre la complejidad de ser mujer en la actualidad, con un enfoque de humor pensado para provocar muchas carcajadas.
CÓRDOBA. Palacio de Viana.
Plaza de Don Gome, 2.
22.00 horas.
Cine de verano
Proyección de ‘El casoplón’
Dentro de la programación de Vive el verano en Sureste, se proyectará la película El casoplón.
CÓRDOBA. Campo de fútbol de albero.
Poeta Antonio Gala.
22.00 horas.
Música
Concierto ‘Zarzuela flamenco’
Concierto Zarzuela flamenco, a la memoria de Antonio Muñoz Caravaca. La entrada es libre hasta completar el aforo.
CÓRDOBA. Quiosco de la música.
Paseo de la Victoria.
21.00 horas.
Festival de la Guitarra
‘El periplo de las heroínas’
El periplo de las heroínas, espectáculo a cargo de Teddy Bautista en la programación del Festival de la Guitarra.
CÓRDOBA. Gran Teatro.
Bulevar del Gran Capitán.
20.30 horas.
Festival de la Guitarra
Actuación de Los Planetas
Concierto de Los Planetas dentro de la programación del Festival de la Guitarra.
CÓRDOBA. Teatro de la Axerquía.
Avda. Menéndez Pidal.
22.30 horas.
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