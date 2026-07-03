Los fallecidos en Córdoba el viernes 3 de julio

Según ha informado la empresa municipal de cementerios de Córdoba (Cecosam), este sábado, 4 de julio, están previstas las siguientes inhumaciones:

Andrés Muñoz Avila

La inhumación está prevista a las 10.30 horas en el cementerio de La Salud.

Rafael Ruiz Ciria

La inhumación está prevista a las 10.30 horas en el cementerio de La Fuensanta.

Rafaela Luque Zafra

La inhumación está prevista a las 11.30 horas en el cementerio de San Rafael.

Dolores Rosal Solano

La inhumación está prevista a las 12.00 horas en el cementerio de San Rafael.

Antonio Valverde Candil

La inhumación está prevista a las 12.00 horas en el cementerio de La Salud.

Antonio Cobos Sánchez

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La inhumación está prevista a las 19.15 horas en el cementerio de San Rafael.