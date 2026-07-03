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Detenido un ladrón tras asaltar una farmacia en el centro de Córdoba y una cafetería cerca de la avenida del Aeropuerto

La investigación de la Policía Nacional continúa abierta para esclarecer si el arrestado pudiera estar implicado en otros hechos similares

Policía Nacional en una imagen de archivo.

Policía Nacional en una imagen de archivo. / EP

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Diario CÓRDOBA

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Córdoba

La Policía Nacional ha detenido en Córdoba a un hombre como presunto autor de dos robos con fuerza cometidos el pasado mes de mayo en una farmacia del centro de la ciudad y en una cafetería situada junto a la avenida del Aeropuerto. La investigación permitió relacionar ambos hechos con el mismo sospechoso, que fue arrestado el pasado 1 de julio y puesto posteriormente a disposición judicial.

El primer robo, en una farmacia del centro

El primero de los robos se produjo durante la madrugada del 20 de mayo. Según ha informado la Policía Nacional, el 091 recibió el aviso de un posible asalto en una farmacia del centro de Córdoba. Las primeras investigaciones apuntaron a la participación de dos personas, que forzaron la persiana del establecimiento. Mientras uno de ellos accedía al interior, el otro permanecía vigilando en el exterior.

Los autores lograron llevarse alrededor de 380 euros en efectivo, además de varios frascos de perfume.

Un segundo asalto cerca de la avenida del Aeropuerto

Días después se registró un segundo robo, esta vez en una cafetería ubicada en las inmediaciones de la avenida del Aeropuerto. La alarma del local alertó a los agentes, que al llegar comprobaron que la persiana había sido forzada y que una ventana permanecía entreabierta. En el interior encontraron monedas esparcidas junto a la caja registradora y confirmaron la sustracción de unos 100 euros.

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Las pesquisas desarrolladas por los investigadores permitieron determinar que el presunto responsable de este segundo robo era la misma persona relacionada con el asalto a la farmacia. Como resultado de la investigación, la Policía Nacional procedió a su detención el pasado 1 de julio como presunto autor de dos delitos de robo con fuerza. La investigación continúa abierta para esclarecer si el arrestado pudiera estar implicado en otros hechos similares registrados en la capital.

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