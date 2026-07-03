'Cuadernos del Sur' premia el fomento de la lectura, el rigor en la investigación y la literatura con alma

El suplemento cultural de Diario CÓRDOBA Cuadernos del Sur ha hecho entrega este viernes de sus premios anuales, que cumplen cuatro ediciones el mismo año del cuarenta aniversario del suplemento, que echó a andar el 27 de noviembre de 1986, y que actualmente continúa bajo la dirección del periodista Francisco Expósito. Él ha sido el encargado de presentar los galardones, que en esta ocasión reconocen el trabajo en favor del fomento de la lectura, la investigación de rigor y la literatura escrita desde el corazón que realizan la Fundación Biblioteca Manuel Ruiz Luque de Montilla, el historiador aguilarense Antonio Barragán Moriana y la escritora cordobesa Rosario Villajos.

Premio a la Fundación Biblioteca Manuel Ruiz Luque

Francisco Expósito ha recordado que Manuel Ruiz Luque falleció el pasado 27 de febrero tras una "dilatada trayectoria en defensa de la cultura" que le llevó a impulsar una "magnífica y única colección bibliográfica que dio lugar a una fundación y un patronado que preside Rafael Llamas, alcalde de Montilla, que recogió el Premio al Fomento de la Lectura de manos del delegado de la Fundación Cajasol, Juanmi Carrasco. Constituye esta colección "una de las recopilaciones de historia local más importantes de España", ha destacado Expósito, ya que contiene "una valiosa sección de manuscritos con piezas esenciales para conocer la historia civil y religiosa de muchas ciudades andaluzas". Conformada por más de "5.000 catálogos de anticuaria" que sirven de base a multitud de investigadores, se completa con un completo archivo de material efímero "con hojas volantes, octavillas, bandos o panfletos de diferentes épocas".

Premios Cuadernos del Sur 2026 / Manuel Murillo

Premio a Antonio Barragán

El Premio a la Trayectoria Literaria ha recaído este año en Antonio Barragán, un investigador que ocupa un lugar destacado en la historiografía cordobesa y andaluza "por haber unido el rigor del investigador universitario con la búsqueda de la verdad", ha afirmado el coordinador de Cuadernos del Sur. El profesor, catedrático de Historia Contemporánea jubilado, ha centrado sus investigaciones en "la Segunda República y la dictadura franquista", con una larga lista de publicaciones e importantes aportaciones "al análisis de la conflictividad social, el republicanismo, el franquismo y la transición democrática". El reconocimiento busca también recordar que "la inteligencia artificial no puede suplir nunca el buen periodismo ni la verdadera investigación historiográfica", por más que sus contribuciones "sean cuestionadas por quienes han hecho de la IA su fuente principal con el altavoz de las redes sociales". Antonio Barragán ha recogido el premio, rodeado de amigos y familiares, de la alcaldesa de Aguilar, Paqui Herrador.

Premio a Rosario Villajos

Por último, el Premio Escritora del Año ha sido para Rosario Villajos, quien ha recibido el galardón de manos de Manuel Torralbo, rector de la Universidad de Córdoba. Esta escritora cordobesa, formada en Bellas Artes, "conserva una raíz andaluza reconocible en su acento, su memoria y su mirada, situada en los márgenes", ha destacado Francisco Expósito, aunque ha vivido largas temporadas en Barcelona, Madrid, Montpellier y Londres. Empezó su andadura con una novela gráfica, Face, seguida por Ramona y La muela hasta alcanzar su máxima proyección con La educación física. El premio reconoce su forma de escribir "desde la extrañeza, desde el cuerpo, la precariedad y las heridas que parecen pequeñas hasta que una narración las ilumina", ha apuntado Expósito, para quien su última obra, el libro de cuentos Cortarse el cabello, es un ejemplo de esa mirada que atiende a la pérdida y a lo que no puede recuperarse.

Juanmi Carrasco, Jesús Morales y Miguel Ángel Pareja, en primer plano, en la entrega de premios. / Manuel Murillo

'Cuadernos del Sur', un referente cultural

La sede de la Fundación Cajasol ha acogido el acto, en el que el diputado provincial de Cultura, Gabriel Duque, ha destacado el compromiso de Diario CÓRDOBA con la cultura. "Muchos cordobeses hemos crecido con el referente de Cuadernos del Sur, que nos ha ayudado a leer y a enriquecernos culturalmente desde la pluralidad y la vinculación con el territorio", ha asegurado. Así, ha destacado el carácter "complementario" de los tres galardones de este año, que reconocen "la investigación histórica realizada por Antonio Barragán, la actualidad literaria cordobesa en la voz de Rosario Villajos y la contribución de la Biblioteca Manuel Ruiz Luque, que simboliza el amor por la cultura y los libros".

Isabel Albás, en la intervención durante la entrega de premios. / Manuel Murillo

El legado para generaciones futuras

En nombre del Ayuntamiento de Córdoba, la teniente alcalde de Cultura, Isabel Albás, ha agradecido el trabajo de los premiados "por seguir poniendo la semilla para que Córdoba siga siendo conocida en el mundo entero por la cultura". También ha tenido palabras de reconocimiento para el suplemento Cuadernos del Sur, "que cuenta entre otros como el Premio Nacional del Fomento de la Cultura o los premios Andalucía y Córdoba de Periodismo", en favor del fomento de la lectura y el amor a los libros y ha subrayado que ese esfuerzo en favor de la cultura debe basarse en el trabajo realizado en el pasado "pero mirando siempre el presente, la historia y el futuro porque será el legado que vamos a dejar a las generaciones venideras".