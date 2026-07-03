Córdoba es la provincia andaluza donde más hijos heredan nombre: un 12,1% se llaman como sus padres

Mientras los nombres de moda entran y salen del registro civil al ritmo de las tendencias, en Córdoba sigue pesando la costumbre de mirar hacia atrás antes de bautizar a un recién nacido. Lo dicen los datos del Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía (IECA): la provincia cordobesa es la que más mantiene viva la herencia del nombre entre padres e hijos.

Durante 2025, el 12,1% de los bebés nacidos en Córdoba recibieron exactamente el mismo nombre que alguno de sus progenitores, el porcentaje más elevado de toda Andalucía y casi el doble que el registrado en Málaga, la provincia donde menos se repite esta tradición (6,5%).

La diferencia se aprecia especialmente entre los niños. En Córdoba, el 16,9% heredó el nombre de su padre, mientras que entre las niñas el porcentaje fue del 7,2%, ambos por encima de la media andaluza. En el conjunto de la comunidad, el 9,4% de los recién nacidos recibieron el nombre de alguno de sus progenitores.

Los nombres más comunes en Andalucía

Los datos publicados este viernes por el IECA dibujan una fotografía en la que la provincia mantiene un vínculo especialmente fuerte con los nombres familiares, en un momento en el que conviven los clásicos con otros de incorporación más reciente.

No es casualidad que Manuel siga siendo el nombre masculino más elegido en Andalucía. El nombre encabeza la clasificación autonómica desde 2016 y en 2025 volvió a ser el favorito de los padres andaluces, con 1.062 recién nacidos. Entre las niñas, María conserva un liderazgo aún más prolongado: ocupa la primera posición desde 2009 y el pasado año fue elegido para 816 bebés.

Un bebé recién nacido, en una imagen de archivo. / Córdoba

Junto a ellos, Sofía, Lucía y Carmen completan el cuarteto de nombres femeninos más frecuentes, mientras que Alejandro, Hugo y Pablo acompañan a Manuel entre los niños.

Hinojosa y Fernán-Núñez destacan por los nombres de Lucía y Paula

La estadística deja además otro guiño a la provincia. Entre los municipios andaluces con suficiente número de nacimientos para ser comparables, Hinojosa del Duque fue el lugar donde un mismo nombre tuvo mayor peso entre las niñas: casi una de cada cinco recién nacidas (17,9%) se llamó Lucía. También sobresale Fernán-Núñez, donde Paula concentró el 14,3% de los nacimientos femeninos.

El informe del IECA también refleja cómo las modas siguen moviendo el mapa de los nombres. Entre las niñas, Amara protagoniza la mayor subida del último año al escalar del puesto 112 al 60 del ranking andaluz, mientras que Natalia pierde fuerza al caer de la posición 71 a la 93. Entre los niños, Joel es el que más avanza, del puesto 96 al 63, y Joaquín registra el mayor descenso.

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La estadística confirma así que las tendencias cambian, pero también que en Córdoba persiste una costumbre resistente al paso del tiempo, la de que el nombre siga siendo, además de una elección, una forma de continuidad familiar.