ACCESO A LA UNIVERSIDAD
Estas son las notas de corte para los grados de la Universidad de Córdoba 2026-2027: hay un cambio en las más demandadas
El Distrito Único Andaluz publica la primera adjudicación de plazas y se abre el plazo de matrícula
Con unas horas de retraso sobre el calendario previsto debido a unos problemas técnicos en la web, el Distrito Único Andaluz ha dado a conocer este viernes 3 de julio, sobre las 10.30 horas, la primera adjudicación de plazas en las universidades de Andalucía para el curso 2026-2027, a la que concurren los estudiantes andaluces que se presentaron a la fase ordinaria de la Selectividad celebrada del 2 al 4 de junio, y que incluye las notas de corte para la Universidad de Córdoba (UCO).
Este anuncio es, junto a la publicación de las notas, del momento más esperado por los estudiantes, especialmente por aquellos alumnos que por su calificación creen que pueden estar con un pie dentro y otro fuera de la carrera anhelada. Cabe recordar que en sucesivas adjudicaciones, la nota de corte irá bajando de forma paulatina en función de la demanda de plazas en los grados universitarios.
Para el próximo curso las carreras de la UCO con mayor nota de corte son Medicina (13,204), seguida del doble grado de Biotecnología y Bioquímica (12,861) y Enfermería (12,502). Como novedad respecto a cursos anteriores, el grado de Veterinaria ya no figura en el podio de las carreras más demandadas y el nuevo doble grado de Biotecnología y Bioquímica se suma al podio en segundo lugar desbancando a Enfermería al tercer puesto.
La nota de corte baja ligeramente tanto en Medicina como en Enfermería respecto al curso 2025-2026, cuando las calificaciones fueron 13,260 y 12,666, respectivamente.
Los grados de la Universidad de Córdoba que requieren mayor nota se completan con Veterinaria (12,430), Fisioterapia (12,219) y Biotecnología (12,070).
El descenso en las notas de corte ya se apreció el curso pasado y es consecuencia de la bajada de las calificaciones de los estudiantes en la Prueba de Acceso a la Universidad (PAU) por el cambio en el modelo de examen, que evalúa aspectos competenciales con una sola opción de ejercicio.
Primera adjudicación en la UCO
Para el curso 2026-2027, la UCO oferta 38 grados –con el estreno del Grado de Trabajo Social- y 11 itinerarios compartidos para el curso que se pondrá en marcha en septiembre con 4.137 plazas para estudiantes de nuevo acceso.
Listado de titulaciones de la Universidad de Córdoba en el mismo orden del documento, indicando solo la nota general.
- Administración y Dirección de Empresas: 8,554
- Administración y Dirección de Empresas + Derecho: 7,750
- Biología: 10,122
- Bioquímica: 11,680
- Biotecnología: 12,070
- Biotecnología + Bioquímica: 12,861
- Ciencia y Tecnología de los Alimentos: 9,818
- Ciencias Ambientales: 5,000
- Cine y Cultura: 5,000
- Cine y Cultura no presencial: 5,000
- Derecho: 8,025
- Educación Infantil: 8,000
- Educación Infantil: 5,000
- Educación Primaria: 8,827
- Educación Primaria: 5,000
- Educación Primaria — Itinerario Bilingüe: 8,069
- Educación Primaria — Itinerario Bilingüe + Estudios Ingleses: 9,503
- Educación Social: 8,240
- Enfermería: 12,502
- Enología: 8,492
- Enología + Ingeniería Agroalimentaria y del Medio Rural: 5,995
- Estudios Ingleses: 5,000
- Filología Hispánica: 5,000
- Física: 11,278
- Fisioterapia: 5,880
- Fisioterapia: 12,219
- Gestión Cultural: 5,000
- Historia: 5,000
- Historia + Historia del Arte: 9,555
- Historia del Arte: 5,000
- Ingeniería Agroalimentaria y del Medio Rural: 8,393
- Ingeniería Civil: 5,681
- Ingeniería Civil + Administración y Dirección de Empresas: 5,766
- Ingeniería Civil — Virtual: 7,684
- Ingeniería de la Energía y Recursos Minerales: 5,000
- Ingeniería de la Energía y Recursos Minerales + Ingeniería Civil: 5,000
- Ingeniería de la Energía y Recursos Minerales + Ingeniería Eléctrica: 5,000
- Ingeniería Eléctrica: 6,789
- Ingeniería Electrónica Industrial: 8,440
- Ingeniería Forestal: 7,410
- Ingeniería Forestal + Ingeniería Agroalimentaria y del Medio Rural: 8,294
- Ingeniería Informática: 9,460
- Ingeniería Mecánica: 10,520
- Matemáticas y Filosofía: 11,286
- Medicina: 13,204
- Nutrición Humana y Dietética: 10,550
- Psicología: 11,590
- Química: 9,024
- Relaciones Laborales y Recursos Humanos: 5,000
- Trabajo Social: 7,286
- Traducción e Interpretación: Francés: 5,000
- Traducción e Interpretación: Francés + Filología Hispánica: 11,228
- Traducción e Interpretación: Inglés: 5,000
- Traducción e Interpretación: Inglés + Estudios Ingleses: 7,094
- Traducción e Interpretación: Inglés + Filología Hispánica: 5,000
- Turismo: 5,000
- Turismo + Traducción e Interpretación: Inglés: 5,000
- Turismo — Itinerario Bilingüe + Administración y Dirección de Empresas: 6,880
- Turismo — Itinerario Bilingüe: 5,000
- Veterinaria: 12,430
Cómo consultar las adjudicaciones
Para saber si se ha accedido al grado al que el alumno quería entrar, es necesario entrar al enlace que se recibió una vez cumplimentada la solicitud e introducir la contraseña y datos pertinentes en el portal de Distrito Único Andaluz. En ese enlace, el estudiante podrá conocer el estado de sus peticiones (titulación asignada, así como el grado o grados en los que se encuentra en lista de espera y el número que ocupa). También se podrán realizar los trámites necesarios para la matrícula e incluso las reclamaciones pertinentes.
Tras la publicación de la primera adjudicación de plazas, se abre un plazo de alegaciones del 3 al 9 de julio.
Consulta aquí la primera adjudicación de plazas en universidades andaluzas.
¿Cuándo es la segunda adjudicación de plazas?
Los estudiantes que no hayan conseguido entrar en la carrera de su elección, tendrán que esperar a la segunda adjudicación de plazas, que se publicará el jueves 16 de julio, una vez se complete el primer plazo de matrícula, con plazo de alegaciones de 16 al 20 de julio.
Plazo de Matrícula
Una vez adjudicadas las plazas se abre el plazo de matrícula con el siguiente calendario.
- Primer plazo de matrícula: del 3 al 9 de julio.
- Segundo plazo de matrícula: del 16 al 20 de julio.
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