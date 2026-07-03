Estas son las notas de corte para los grados de la Universidad de Córdoba 2026-2027: hay un cambio en las más demandadas

Con unas horas de retraso sobre el calendario previsto debido a unos problemas técnicos en la web, el Distrito Único Andaluz ha dado a conocer este viernes 3 de julio, sobre las 10.30 horas, la primera adjudicación de plazas en las universidades de Andalucía para el curso 2026-2027, a la que concurren los estudiantes andaluces que se presentaron a la fase ordinaria de la Selectividad celebrada del 2 al 4 de junio, y que incluye las notas de corte para la Universidad de Córdoba (UCO).

Este anuncio es, junto a la publicación de las notas, del momento más esperado por los estudiantes, especialmente por aquellos alumnos que por su calificación creen que pueden estar con un pie dentro y otro fuera de la carrera anhelada. Cabe recordar que en sucesivas adjudicaciones, la nota de corte irá bajando de forma paulatina en función de la demanda de plazas en los grados universitarios.

Para el próximo curso las carreras de la UCO con mayor nota de corte son Medicina (13,204), seguida del doble grado de Biotecnología y Bioquímica (12,861) y Enfermería (12,502). Como novedad respecto a cursos anteriores, el grado de Veterinaria ya no figura en el podio de las carreras más demandadas y el nuevo doble grado de Biotecnología y Bioquímica se suma al podio en segundo lugar desbancando a Enfermería al tercer puesto.

La nota de corte baja ligeramente tanto en Medicina como en Enfermería respecto al curso 2025-2026, cuando las calificaciones fueron 13,260 y 12,666, respectivamente.

Facultad de Medicina, Enfermería y Fisioterapia de la Universidad de Córdoba. / A.J. GONZÁLEZ

Los grados de la Universidad de Córdoba que requieren mayor nota se completan con Veterinaria (12,430), Fisioterapia (12,219) y Biotecnología (12,070).

El descenso en las notas de corte ya se apreció el curso pasado y es consecuencia de la bajada de las calificaciones de los estudiantes en la Prueba de Acceso a la Universidad (PAU) por el cambio en el modelo de examen, que evalúa aspectos competenciales con una sola opción de ejercicio.

Primera adjudicación en la UCO

Para el curso 2026-2027, la UCO oferta 38 grados –con el estreno del Grado de Trabajo Social- y 11 itinerarios compartidos para el curso que se pondrá en marcha en septiembre con 4.137 plazas para estudiantes de nuevo acceso.

Listado de titulaciones de la Universidad de Córdoba en el mismo orden del documento, indicando solo la nota general.

Administración y Dirección de Empresas: 8,554

Administración y Dirección de Empresas + Derecho: 7,750

Biología: 10,122

Bioquímica: 11,680

Biotecnología: 12,070

Biotecnología + Bioquímica: 12,861

Ciencia y Tecnología de los Alimentos: 9,818

Ciencias Ambientales: 5,000

Cine y Cultura: 5,000

Cine y Cultura no presencial: 5,000

Derecho: 8,025

Educación Infantil: 8,000

Educación Infantil: 5,000

Educación Primaria: 8,827

Educación Primaria: 5,000

Educación Primaria — Itinerario Bilingüe: 8,069

Educación Primaria — Itinerario Bilingüe + Estudios Ingleses: 9,503

Educación Social: 8,240

Enfermería: 12,502

Enología: 8,492

Enología + Ingeniería Agroalimentaria y del Medio Rural: 5,995

Estudios Ingleses: 5,000

Filología Hispánica: 5,000

Física: 11,278

Fisioterapia: 5,880

Fisioterapia: 12,219

Gestión Cultural: 5,000

Historia: 5,000

Historia + Historia del Arte: 9,555

Historia del Arte: 5,000

Ingeniería Agroalimentaria y del Medio Rural: 8,393

Ingeniería Civil: 5,681

Ingeniería Civil + Administración y Dirección de Empresas: 5,766

Ingeniería Civil — Virtual: 7,684

Ingeniería de la Energía y Recursos Minerales: 5,000

Ingeniería de la Energía y Recursos Minerales + Ingeniería Civil: 5,000

Ingeniería de la Energía y Recursos Minerales + Ingeniería Eléctrica: 5,000

Ingeniería Eléctrica: 6,789

Ingeniería Electrónica Industrial: 8,440

Ingeniería Forestal: 7,410

Ingeniería Forestal + Ingeniería Agroalimentaria y del Medio Rural: 8,294

Ingeniería Informática: 9,460

Ingeniería Mecánica: 10,520

Matemáticas y Filosofía: 11,286

Medicina: 13,204

Nutrición Humana y Dietética: 10,550

Psicología: 11,590

Química: 9,024

Relaciones Laborales y Recursos Humanos: 5,000

Trabajo Social: 7,286

Traducción e Interpretación: Francés: 5,000

Traducción e Interpretación: Francés + Filología Hispánica: 11,228

Traducción e Interpretación: Inglés: 5,000

Traducción e Interpretación: Inglés + Estudios Ingleses: 7,094

Traducción e Interpretación: Inglés + Filología Hispánica: 5,000

Turismo: 5,000

Turismo + Traducción e Interpretación: Inglés: 5,000

Turismo — Itinerario Bilingüe + Administración y Dirección de Empresas: 6,880

Turismo — Itinerario Bilingüe: 5,000

Veterinaria: 12,430

Cómo consultar las adjudicaciones

Para saber si se ha accedido al grado al que el alumno quería entrar, es necesario entrar al enlace que se recibió una vez cumplimentada la solicitud e introducir la contraseña y datos pertinentes en el portal de Distrito Único Andaluz. En ese enlace, el estudiante podrá conocer el estado de sus peticiones (titulación asignada, así como el grado o grados en los que se encuentra en lista de espera y el número que ocupa). También se podrán realizar los trámites necesarios para la matrícula e incluso las reclamaciones pertinentes.

Tras la publicación de la primera adjudicación de plazas, se abre un plazo de alegaciones del 3 al 9 de julio.

Consulta aquí la primera adjudicación de plazas en universidades andaluzas.

Primera jornada de la PAU en Córdoba / A.J.González

¿Cuándo es la segunda adjudicación de plazas?

Los estudiantes que no hayan conseguido entrar en la carrera de su elección, tendrán que esperar a la segunda adjudicación de plazas, que se publicará el jueves 16 de julio, una vez se complete el primer plazo de matrícula, con plazo de alegaciones de 16 al 20 de julio.

Plazo de Matrícula

Una vez adjudicadas las plazas se abre el plazo de matrícula con el siguiente calendario.