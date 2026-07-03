Hacemos Córdoba exige a Bellido mantener la inversión municipal para rehabilitar la casa de San Agustín

Hacemos Córdoba llevará al próximo Pleno una iniciativa para exigir al alcalde, José María Bellido, que rectifique la retirada de la partida de 250.000 euros destinada a la rehabilitación del edificio municipal situado en el número 5 de la Plaza de San Agustín.

El grupo municipal reclama que el Ayuntamiento de Córdoba mantenga la dotación presupuestaria prevista para este ejercicio y garantice el inicio de las obras durante este mismo año, atendiendo así una “reivindicación histórica” del movimiento vecinal del casco histórico.

Reclamo para desbloquear el proyecto

En la sesión plenaria, Hacemos Córdoba pedirá al gobierno local que licite una primera fase de la actuación y que no siga demorando un proyecto que, según la formación, permanece bloqueado desde 2019. Además, el grupo preguntará al alcalde qué planes tiene para el proyecto de rehabilitación y para el futuro equipamiento del inmueble tras haber eliminado íntegramente la financiación prevista para este ejercicio.

“El alcalde tiene que decidir si sigue dando la espalda al Casco Histórico o si, por fin, cumple con los compromisos adquiridos con los vecinos y vecinas de San Agustín”, ha afirmado el portavoz de Hacemos Córdoba, Juan Hidalgo. Según Hidalgo, “lo que no puede hacer es retirar el dinero y condenar este edificio municipal a seguir deteriorándose mientras vuelve a aplazar una actuación que lleva años prometiendo”.

Casas abandonadas en la plaza de San Agustín. / AJ González

Críticas a la retirada de la partida

El portavoz de Hacemos Córdoba ha denunciado que “el PP vuelve a sacrificar un proyecto estratégico para el casco histórico cuando existen alternativas presupuestarias para atender otras actuaciones sin dejar abandonada esta intervención”.

Hidalgo ha defendido que no se puede hablar de regeneración urbana “mientras se desmantelan las inversiones destinadas a recuperar el patrimonio municipal y a dotar de nuevos equipamientos a los barrios históricos”.

Una demanda vecinal histórica

Hacemos Córdoba recuerda que las asociaciones vecinales “no están pidiendo nada extraordinario”, sino que el Ayuntamiento cumpla con su palabra, mantenga el presupuesto comprometido y licite cuanto antes una primera fase de las obras.

“Si en el futuro existe un acuerdo con la Junta de Andalucía para integrar ambos edificios en un único equipamiento, será positivo, pero eso no puede servir de excusa para paralizar indefinidamente un proyecto que acumula ya demasiados incumplimientos”, ha señalado Hidalgo.

Un edificio municipal abandonado

El edificio de la Plaza de San Agustín 5, de titularidad municipal, permanece, según la formación, en estado de “abandono y desuso”. Hacemos Córdoba recuerda que en 2021 el Ayuntamiento anunció una actuación para su rehabilitación, con un presupuesto de 312.000 euros financiados con fondos europeos EDUSI, e incluso llegó a situar el inicio de las obras en el otoño de ese mismo año. Sin embargo, el proyecto nunca llegó a ejecutarse y, según denuncia el grupo municipal, el Consistorio terminó devolviendo los fondos europeos.

Conversaciones con la Junta y horizonte de 2027

Desde entonces, el alcalde ha venido aplazando la intervención con el argumento de que el Ayuntamiento mantiene conversaciones con la Junta de Andalucía, propietaria del inmueble colindante, para desarrollar una actuación conjunta.

Hacemos Córdoba señala que esta explicación volvió a trasladarse el pasado 16 de junio en la Junta Municipal del Distrito Centro, donde el delegado de Urbanismo reconoció que, en el mejor de los casos, la actuación no se acometería hasta 2027.

“De las excusas a los hechos”

“Lo que tiene que hacer Bellido es dejar de retrasar una actuación que el propio Ayuntamiento anunció hace cuatro años y empezar a cumplir con el Casco Histórico”, ha concluido Hidalgo.

El portavoz ha insistido en que los vecinos y vecinas “llevan demasiado tiempo escuchando promesas mientras el edificio sigue deteriorándose” y ha reclamado pasar “de las excusas a los hechos”.