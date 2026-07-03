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Calidad de vida con prótesis: disfruta de tu independencia

Ortopedia Aeropuerto Sanicor cuenta con una Unidad Protésica con centro de entrenamiento especializado

Juan Pablo Luque Rodríguez, especialista en protésica de miembro inferior y superior.

Juan Pablo Luque Rodríguez, especialista en protésica de miembro inferior y superior.  / Sanicor

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La pérdida de un miembro inferior supone un gran cambio a nivel físico, funcional y emocional. Sin embargo, gracias a la evolución de la ortopedia técnica, hoy es posible recuperar autonomía, seguridad y participación en las actividades del día a día mediante soluciones protésicas cada vez más avanzadas y personalizadas.

Desde la visión del técnico ortoprotésico, cada prótesis debe diseñarse teniendo en cuenta no solo el nivel de amputación, sino también la edad, el entorno, la actividad física y los objetivos personales del usuario. No necesita la misma solución una persona que busca estabilidad para sus desplazamientos cotidianos que un usuario activo que desea practicar deporte, trabajar largas jornadas o caminar grandes distancias.

Prótesis.

Prótesis. / Sanicor

La correcta elección de componentes, como pies protésicos dinámicos, rodillas electrónicas o sistemas de encaje personalizados, permite mejorar el equilibrio, reducir el gasto energético y aumentar notablemente la comodidad y funcionalidad durante la marcha.

En Ortopedia Aeropuerto Sanicor, contamos además con una Unidad Protésica con centro de entrenamiento especializado, donde el usuario aprende progresivamente a adaptarse a su prótesis, mejorar su marcha y ganar confianza en cada fase del proceso.

Calidad de vida con prótesis.

El éxito protésico depende de un buen seguimiento clínico, revisiones periódicas y entrenamiento funcional. / Sanicor

Consejo profesional

El éxito protésico no depende únicamente de la tecnología utilizada, sino también de un buen seguimiento clínico, revisiones periódicas y entrenamiento funcional adaptado a cada usuario.

Técnico: Juan Pablo Luque Rodríguez, especialista en protésica de miembro inferior y superior. 

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