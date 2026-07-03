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Buscan a un hombre de 53 años desaparecido en Córdoba desde el 1 de julio

SOS Desaparecidos solicita la colaboración ciudadana para localizar a Rafael F.H. y afirma que se trata de un caso de alta vulnerabilidad

Rafael F.H., desaparecido en Córdoba.

Rafael F.H., desaparecido en Córdoba. / Córdoba

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Diario CÓRDOBA

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Córdoba

SOS Desaparecidos ha emitido un aviso para localizar a Rafael F.H., un hombre de 53 años que permanece desaparecido en Córdoba desde el pasado miércoles 1 de julio.

Según la información difundida por la asociación, Rafael mide entre 1,80 y 1,85 metros de altura, tiene el pelo rapado y los ojos castaños. Además, conduce una furgoneta camper Fiat Ducato con matrícula 4985 MKR.

En situación de vulnerabilidad

SOS Desaparecidos ha señalado además que se trata de una persona en situación de vulnerabilidad, por lo que solicita la máxima colaboración ciudadana para tratar de dar con su paradero lo antes posible.

Cualquier persona que disponga de información que pueda ayudar a la localización de Rafael F.H. puede ponerse en contacto con SOS Desaparecidos a través del teléfono 868 286 726.

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La asociación hace un llamamiento a la ciudadanía para compartir el aviso y facilitar cualquier dato que pueda resultar de utilidad para la investigación.

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