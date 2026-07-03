En la calle Imprenta Alborada
Bomberos de Córdoba y el Infoca intervienen en un incendio de pastos de grandes dimensiones en Las Quemadas
El fuego ha calcinado unos 20.000 metros cuadrados de patos y una persona ha resultado afectado por inhalación de humo
Los bomberos de Córdoba y el Infoca han intervenido este viernes en un incendio de grandes dimensiones en el polígono de Las Quemadas que se ha saludado con una persona afectada por inhalación de humo.
Según han apuntado desde el Servicio de Prevención y Extinción de Incendios (Speis), el suceso ha tenido lugar sobre las 12.50 horas de este viernes en la calle Imprenta Alborada, en el citado polígono y tras la nave de una empresa de construcción.
El fuego ha afectado a unos 20.000 metros cuadrados de pastos, según informan desde el servicio público y la rápida actuación ha evitado que se propagara a las naves aledañas o a coches estacionados en la zona. A la zona se ha desplazado también un camión autobomba del Infoca para labores de apoyo.
No obstante, una persona ha resultado afectada por inhalación de humo, lo que ha obligado a la intervención del 061, así como de Policía Local y Nacional.
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