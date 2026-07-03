Premios Cuadernos del Sur 2026
Antonio Barragán: "'Cuadernos del Sur' hace con este premio una apuesta por la historia y por quienes la investigamos"
El galardonado catedrático de Historia reivindica el rigor científico de los historiadores frente a los discursos basados en las redes sociales y no en el conocimiento
El catedrático jubilado de Historia Contemporánea y licenciado en Ciencias Políticas, Antonio Barragán (Aguilar de la Frontera), ha recogido el premio Cuadernos del Sur a la Trayectoria Literaria 2026, un galardón que recibió con una mezcla de "sorpresa, satisfacción y agradecimiento".
En su opinión, este premio supone "una apuesta de Cuadernos del Sur por la historia y por reconocer a quienes nos dedicamos a estudiar e investigar la historia". En su opinión, "en un mundo tan complejo como el actual, en el que determinados discursos se basan no en la consistencia del conocimiento, la reflexión o el debate sino en la potencialidad que ofrecen en las redes", la historia y los historiadores que trabajan desde el rigor científico "podemos hacer frente a todo esto". Él es de los que todavía confía en que la historia pueda rebatir esos discursos que "desafortunadamente están surgiendo con un creciente éxito".
Antes de despedirse aludió a las palabras de Marc Bloch, un historiador medievalista, ejecutado por la Gestapo, que fue referencia entre los estudiantes de los años setenta del siglo XX y cuyos restos han sido inhumados recientemente en el Pantheón de París junto a las figuras más ilustres de la sociedad francesa. "Fue un hombre que cultivó la teoría de la historia, la relación de la historia con el tiempo presente, además de un amante de la libertad", ha recalcado, que en una de sus obras auguró que "la incompresión del presente nace fatalmente del desconocimiento del pasado". Para Barragán, también es vano "esforzarse por el pasado sin una implicación por lo que ocurre en el día a día, en el presente, a nuestro lado o en otros confines del mundo", motivo por el cual insistió en subrayar y agradecer el hecho de que estos premios como el que otorga Cuadernos del Sur se fijen "en el trabajo que hacemos los historiadores para hacer un mundo mejor del que nos ha tocado vivir".
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