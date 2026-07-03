La Aemet anticipa un verano más cálido de lo normal mientras Córdoba se prepara para su segunda ola de calor

Córdoba se prepara estos días para la que será la segunda ola de calor del verano al tiempo que la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) dibuja un escenario poco esperanzador para los próximos meses: existe entre un 60% y un 70% de probabilidades de que el trimestre comprendido entre julio y septiembre sea más cálido de lo habitual en toda España. Traducido al día a día, eso significa que los episodios de temperaturas extremas tendrán más protagonismo que los periodos de tregua.

Ese escenario empieza a hacerse realidad en la provincia cordobesa. La Aemet mantiene activados para desde hoy y a lo largo del fin de semana los avisos naranja y amarillo por altas temperaturas y ha advertido de que el episodio cálido que afecta a buena parte de la Península Ibérica reunirá las condiciones para ser considerado oficialmente una ola de calor a partir del domingo. Será la segunda del verano en la provincia.

Avisos activos: la previsión de la Aemet para este fin de semana

Este viernes, en la campiña cordobesa ha seguido activo el aviso naranja durante las horas centrales del día por máximas previstas de hasta 40 grados, mientras que en la sierra y Los Pedroches han permanecido en aviso amarillo. Solo la Subbética ha permanecido ajena a los avisos meteorológicos.

La situación apenas cambiará durante el sábado. Los cielos continuarán despejados y las temperaturas incluso podrían subir ligeramente en algunos puntos de la provincia. Córdoba capital volverá a alcanzar los 41 grados. Y los avisos por altas temperaturas continuarán activos durante las horas centrales del día. Al igual que el domingo. A partir de ese día, se prevé que pueda producirse una nueva ola de calor y que las temperaturas suban en Córdoba.

Probabilidad de temperaturas de la Aemet para el verano 2026. / Aemet

A la advertencia de la Aemet se suma la de la Secretaría General de Protección Civil y Emergencias, que alertó el jueves de un episodio de temperaturas "muy altas y persistentes" debido a la entrada de una masa de aire muy cálido y seco. El organismo señaló que las condiciones serán especialmente adversas en los grandes valles fluviales del interior, entre ellos el del Guadalquivir, afectando a la provincia de Córdoba, y no descarta que entre el lunes y el martes las máximas puedan rozar los 44 grados en algunos puntos.

Más calor y más lluvias: así es la previsión de la Aemet para este verano

Más allá del episodio de los próximos días, la previsión estacional de la Aemet considera "muy alta la probabilidad" de que la temperatura media entre julio y septiembre se sitúe por encima de los valores habituales. La posibilidad de que el trimestre resulte más frío de lo habitual apenas alcanza el 10%.

Probabilidad de precipitaciones para el verano. / Aemet

La Aemet también contempla una mayor probabilidad de que el trimestre sea más lluvioso de lo normal en buena parte del país, aunque esas precipitaciones llegarían principalmente en forma de tormentas, muy localizadas, habituales en la segunda mitad del verano.

Anomalía de temperaturas del agua del mar. / Aemet

A ello se suma otro indicador del intenso calentamiento que vive el país. Las aguas que rodean España presentan temperaturas superiores a las habituales para estas fechas y, en algunas zonas del Mediterráneo y del golfo de Vizcaya, alcanzan ya valores propios del mes de agosto, con anomalías que superan los cuatro grados sobre la media.

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Todo apunta, por tanto, a que el episodio que vive estos días Córdoba no será una excepción, sino el primer reflejo de un verano que, según la Aemet, tiene muchas papeletas para desarrollarse bajo el dominio del calor. Un calor por encima de lo normal.