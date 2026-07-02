La Universidad de Córdoba recibe más de 10.800 solicitudes para másteres: estos son los más solicitados y los plazos del proceso de admisión

La Universidad de Córdoba (UCO) ha recibido 10.802 solicitudes de admisión para estudios de máster de cara al curso 2026/2027, según los datos publicados este jueves por la Consejería de Universidad, Investigación e Innovación de la Junta de Andalucía. La cifra sitúa a la institución cordobesa entre las universidades andaluzas con mayor demanda de posgrados, solo por detrás de las universidades de Granada (29.398 peticiones) y Sevilla (25.183), y por delante de Málaga (17.081).

En el conjunto del sistema público andaluz, 35.064 personas han solicitado una plaza de máster, generando un total de 131.016 peticiones, ya que cada aspirante puede incluir hasta seis titulaciones por orden de preferencia. Del total de solicitantes, el 61,6% son mujeres, lo que confirma que seis de cada diez personas interesadas en estos estudios de posgrado son alumnas.

Los másteres más solicitados en la Universidad de Córdoba

En la UCO, el Máster Universitario en Psicología General Sanitaria vuelve a ser el más solicitado, con 969 peticiones. Le siguen Educación Inclusiva, en modalidad semipresencial (408 solicitudes); Neuropsicología del Desarrollo y Atención Temprana (386); Enseñanza Bilingüe y Aprendizaje Integrado de Contenidos y Lenguas Extranjeras, impartido a distancia y en inglés (371), e Inteligencia Artificial Aplicada a Entornos Empresariales y Financieros (369).

A nivel andaluz, Psicología General Sanitaria también lidera la clasificación con 7.949 solicitudes, muy por delante del máster en Tecnología Educativa, impartido a distancia (2.364), el habilitante para el Profesorado de Secundaria en la especialidad de Biología y Geología (2.067), el de Abogacía y Procura (1.931) y el de Actividad Física para la Salud (1.793).

Los plazos del proceso de admisión en los másteres

El proceso de admisión continuará con la primera adjudicación de plazas el próximo 22 de julio. Los estudiantes admitidos deberán formalizar la matrícula, reservar su plaza o confirmar su permanencia en las listas de espera entre el 23 y el 27 de julio.

La segunda adjudicación se publicará el 14 de septiembre, fijándose la matriculación entre el 15 y el 17 de septiembre. A este procedimiento de adjudicación le seguirá, con posterioridad, la publicación de las listas de resultas, hasta un total de cuatro, que comenzará el 29 de septiembre, con la primera, y culminará el 28 de octubre, con la cuarta. Las resultas hacen referencia a la concesión de las plazas vacantes una vez concluidas las adjudicaciones.

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La Consejería de Universidad recuerda que el orden en el que los aspirantes han seleccionado los másteres será vinculante durante todo el procedimiento de admisión, por lo que recomienda revisar cuidadosamente las titulaciones y sus requisitos antes de participar en las siguientes fases del proceso.