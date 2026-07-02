La UCO, COVAP y la Fundación Ricardo Delgado Vizcaíno renuevan su compromiso con el Centro Universitario de Desarrollo Agroalimentario de Los Pedroches hasta 2030

La Universidad de Córdoba, Covap y la Fundación Ricardo Delgado Vizcaíno han renovado su compromiso con el Centro Universitario de Desarrollo Agroalimentario de Los Pedroches (CUDA) mediante la firma de la prórroga del convenio de colaboración suscrito en 2023, que amplía su vigencia durante cuatro años más, hasta junio de 2030. Esta renovación consolida un proyecto estratégico para el desarrollo agroalimentario de la comarca, basado en la formación, la innovación y la transferencia de conocimiento al sector ganadero.

La firma del acuerdo coincide con la clausura del segundo Programa Universitario de Gestión Integral de la Dehesa, organizado por el CUDA, en el que hoy se han entregado los diplomas a los 28 ganaderos que han completado esta formación especializada. Esta circunstancia convierte los resultados obtenidos durante estos tres años en el mejor aval para garantizar la continuidad del proyecto.

El rector de la Universidad de Córdoba, Manuel Torralbo, ha destacado que el Centro “ha demostrado ser una auténtica herramienta de fortalecimiento territorial”, agradeciendo el compromiso de COVAP y de la Fundación Ricardo Delgado Vizcaíno, “que desde el primer momento supieron ver el enorme potencial de esta iniciativa para impulsar el tejido productivo de Los Pedroches”. Asimismo, ha mostrado su satisfacción porque “los buenos resultados obtenidos permiten seguir trabajando juntos durante los próximos cuatro años”.

Por su parte, el presidente de COVAP, Ricardo Delgado Vizcaíno, ha señalado que “los resultados de estos tres años demuestran que vamos por el camino correcto, lo que nos anima a seguir apostando por este proyecto junto a la Universidad de Córdoba y la Fundación Ricardo Delgado Vizcaíno para mejorar la competitividad de nuestro sector a través de la formación y la innovación, claves para la sostenibilidad de nuestro territorio”.

Precisamente, uno de los principales ejemplos de ese impacto es el Programa Universitario de Gestión Integral de la Dehesa, cuya segunda edición ha finalizado hoy tras desarrollarse entre octubre de 2025 y junio de 2026. Esta formación pionera ha permitido que 14 ganaderos de vacuno, ovino de carne y cerdo ibérico se especialicen en la gestión sostenible de la dehesa mediante un itinerario de microcredenciales universitarias homologadas por la Unión Europea.

El programa ha combinado formación en gestión empresarial, recursos humanos, digitalización y nuevas tecnologías con contenidos específicos sobre las principales producciones ganaderas de la dehesa. La dirección académica ha correspondido al responsable del CUDA, Alfonso Carbonero, con el apoyo de Antonio Herruzo, coordinador de Gestión del Talento de COVAP, y Raquel Santos, directora de la Fundación Ricardo Delgado Vizcaíno. Más de 40 docentes y profesionales de la Universidad de Córdoba, COVAP y la Fundación han participado en esta edición, impartida en modalidad híbrida para facilitar la asistencia de profesionales en activo. Además, la Fundación ha colaborado en la organización del programa y en la bonificación del 50 % de la matrícula para los alumnos que cursaron al menos cuatro microcredenciales.

El director del Centro Universitario de Desarrollo Agroalimentario, Alfonso Carbonero, ha subrayado que la estrecha colaboración entre la Universidad de Córdoba, Covap, la Fundación Ricardo Delgado Vizcaíno y el resto de instituciones de la comarca ha permitido convertir al CUDA en un referente nacional en formación agroganadera. Durante estos años se han puesto en marcha iniciativas pioneras como los programas universitarios para ganaderos de leche y de dehesa, las Jornadas de Investigación en Los Pedroches dirigidas a estudiantes, los encuentros De la Universidad al Mundo del Ibérico o el primer congreso internacional celebrado íntegramente en la comarca sobre el uso alimentario e industrial de la bellota. Además, el centro continuará impulsando nuevos programas formativos sobre inteligencia artificial generativa, digitalización aplicada al sector ganadero y otras actividades de transferencia de conocimiento y difusión cultural.

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Con esta renovación hasta 2030, la Universidad de Córdoba, COVAP y la Fundación Ricardo Delgado Vizcaíno refuerzan su apuesta por un modelo de colaboración que ha convertido al Centro Universitario de Desarrollo Agroalimentario de Los Pedroches en un referente para la formación, la innovación y el desarrollo sostenible del medio rural.