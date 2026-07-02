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La actualidad del jueves 2 de julio

Las tres noticias más importantes de la mañana en Córdoba

La emotiva inauguración del Festival de la Guitarra con Paco Peña, la intoxicación de cuatro menores en una piscina de Córdoba y la respuesta del propietario de tres cines de verano al debate sobre su futuro protagonizan la actualidad del jueves

Paco Peña inaugura el Festival de la Guitarra 2026 con 'Solera'

Paco Peña inaugura el Festival de la Guitarra 2026 con 'Solera' / Manuel Murillo

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Hugo Gallardo

Hugo Gallardo

Córdoba

El Festival de la Guitarra de Córdoba vivió una de sus noches más especiales con el regreso de Paco Peña, que volvió a su ciudad para inaugurar el certamen con Solera, un espectáculo en el que el maestro cordobés ofreció una depurada visión del flamenco y emocionó al público del Gran Teatro. En otro orden de cosas, cuatro menores resultaron intoxicados mientras se bañaban en la piscina del colegio El Carmen de Córdoba. Dos de ellos fueron trasladados al Hospital Reina Sofía con pronóstico leve, mientras la Policía Nacional investiga las causas del incidente. Por otra parte, el propietario de los cines de verano Fuenseca, Delicias y Olimpia, Antonio Amil, se ha pronunciado sobre la posibilidad de una expropiación planteada por el Ayuntamiento y sostiene que "antes de una expropiación tendría que haber una negociación".

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