El Festival de la Guitarra de Córdoba vivió una de sus noches más especiales con el regreso de Paco Peña, que volvió a su ciudad para inaugurar el certamen con Solera, un espectáculo en el que el maestro cordobés ofreció una depurada visión del flamenco y emocionó al público del Gran Teatro. En otro orden de cosas, cuatro menores resultaron intoxicados mientras se bañaban en la piscina del colegio El Carmen de Córdoba. Dos de ellos fueron trasladados al Hospital Reina Sofía con pronóstico leve, mientras la Policía Nacional investiga las causas del incidente. Por otra parte, el propietario de los cines de verano Fuenseca, Delicias y Olimpia, Antonio Amil, se ha pronunciado sobre la posibilidad de una expropiación planteada por el Ayuntamiento y sostiene que "antes de una expropiación tendría que haber una negociación".

Además, destacamos estas otras noticias:

Córdoba ciudad

Provincia

Agenda del fin de semana

Noticias relacionadas

Córdoba CF