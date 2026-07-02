Ayuntamiento de Córdoba
Ruiz Madruga, presidente de Sadeco, replica a la oposición: "Como dijo Rafael Gómez, dimite tú"
El presidente de la empresa municipal de limpieza responde con humor a las críticas de la oposición por el estado de la limpieza en Córdoba
El presidente de Sadeco, Miguel Ruiz Madruga, ha preferido tirar de humor para responder a la oposición que exigió el lunes su dimisión por "el colapso" en la limpieza de Córdoba. "Como dijo Rafael Gómez: dime tú", ha replicado el responsable municipal ante las críticas de PSOE, Hacemos Córdoba y Vox. El concejal del PP considera injustas las apreciaciones del resto de partidos políticos y ha recordado que no lleva ni 100 días como presidente de la empresa municipal de limpieza. Además, asegura que el gobierno municipal ha empezado por reconocer el problema, pedir perdón y poner su esfuerzo para solucionarlo.
Ruiz Madruga, además, ha arremetido contra PSOE y Hacemos Córdoba por no ser autocríticos con responsabilidades del Gobierno central: "Ya me gustaría a mí que PSOE y Hacemos hubieran pedido la dimisión a Óscar Puente por el caos ferroviario; no vale tener distintas varas de medir", ha asegurado. En todo caso, el presidente de Sadeco ha querido hacer una lectura positiva de la situación de Sadeco al considerar que toda crisis genera oportunidades de mejora.
Sobrecoste de las tapas de los contenedores
Por otra parte, el presidente de Sadeco se ha referido al cambio de las tapas de los contenedores nuevos, que se va a hacer para facilitar la entrada de las bolsas de basura, y ha dicho que es posible que esta sustitución no acarree un sobrecoste para las arcas municipales. Sadeco firmó un contrato de renting de los nuevos contenedores y se espera que sea la empresa adjudicataria la que asuma el coste del cambio de tapas. Por último, Ruiz Madruga ha pedido respeto para los profesionales de la empresa que están sufriendo "críticas tremendamente injustas" por toda esta situación.
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