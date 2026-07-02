20 años del sistema
Rafael Cruz, presidente de las autoescuelas: "El carné por puntos ha sido uno de los pocos éxitos de la DGT en mucho tiempo"
La patronal valora que el número de víctimas de accidentes de tráfico "ha descendido drásticamente" y subraya, además, que "un porcentaje muy alto de los conductores no reincide"
El permiso de conducir por puntos llega este miércoles, 1 de julio, a su vigésimo aniversario con el respaldo de las autoescuelas cordobesas, que valoran la reducción "drástica" de la cifra de víctimas y también la reincidencia baja de los conductores. Esta es la opinión del presidente de la Asociación Provincial de Autoescuelas de Córdoba (Apac), Rafael Cruz, quien afirma que "el carné por puntos ha sido uno de los pocos éxitos que ha tenido la Dirección General de Tráfico (DGT) en mucho tiempo".
De acuerdo con la experiencia de estas empresas en la impartición de cursos para recuperar puntos, el exceso de velocidad, el uso del teléfono móvil ("hoy, por ejemplo, se utiliza mucho el Whatsapp", comenta) y el consumo de alcohol o drogas se hallan entre las infracciones que provocan más sanciones. Además, la retirada de puntos es más frecuente entre hombres que entre mujeres, ya que en este último colectivo "las infracciones son de menor calado e incluso muchas veces no implican la retirada de puntos", detalla.
Cada conductor dispone de un máximo de 15 puntos y, en líneas generales, existen tres causas por las que participar en las formaciones. Se puede asistir voluntariamente para recuperar algunos puntos; acudir con objeto de recuperar la vigencia del permiso de conducir, tras haber perdido todos los puntos, y también realizar un curso acordado por un juez o una jueza tras una sanción grave. Además, en caso de perder todos los puntos, el conductor debe volver a superar el examen teórico "y eso crea un trastorno grave", reconoce el presidente de la patronal.
"Este sistema nos iguala a todos"
Rafael Cruz afirma que este sistema "nos iguala a todos", porque algunas sanciones implican la retirada del permiso de conducir y "la gente se siente un poco señalada socialmente cuando va a un curso, ya que su actitud no es la más adecuada", precisa. También valora que "se ha conseguido que no solo sea una cuestión económica. Antes, la capacidad de infringir también iba con la capacidad económica. Si había dinero para pagar las multas, podías seguir infringiendo", recuerda.
Las formaciones para recuperar puntos son impartidas por profesores especializados, psicólogos y víctimas de accidentes. "Viene un chaval en silla de ruedas y te explica cómo le cambió la vida, y eso llega a la gran mayoría. Hay un porcentaje muy alto de gente que no repite, aunque hay gente que tiene problemas con el alcohol y la droga, y un curso no se lo va a arreglar", indica.
A la luz de los resultados positivos, el sector reclama que la formación se reciba de forma previa. "Pedimos concienciar al alumno antes de sacarse el carné, no después de cometer la infracción. Muchos dicen que todo esto me lo podían haber explicado antes. Las formaciones surten efecto y conciencian. Si funciona, vamos a usarlo", propone el presidente de APAC.
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