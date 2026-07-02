La oposición recela del plan de Bellido para los cines de verano de Córdoba y exige su expropiación

La propuesta del gobierno municipal de explorar medidas como la adquisición, el alquiler o la expropiación de los cines de verano de Córdoba, y de blindar los suelos como equipamientos públicos para evitar la especulación, no ha resultado atractiva a la oposición que recela de las verdaderas intenciones del Partido Popular. Con estos mimbres, es poco probable que salga adelante como declaración institucional el texto promovido por el gobierno local de cara al próximo Pleno.

El portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Córdoba, Antonio Hurtado, es taxativo: "No vamos a permitir que nos tomen el pelo otra vez", asegura tras recordar que en materia de cines de verano los socialistas ya le dieron la confianza a José María Bellido en 2023 llegando a un acuerdo unánime que garantizaba el mantenimiento y la actividad de los cines de verano, el legado de Martín Cañuelo, el dueño histórico de los espacios, y el impulso de la declaración de Bien de Interés Cultural (BIC). "Después de tres años de ese acuerdo el Gobierno no ha movido un dedo y la situación ha empeorado hasta el punto de que este año no hay programación salvo en Coliseo San Andrés", añade Hurtado.

PSOE: "Buenas intenciones, pero poco compromiso real"

La postura del PSOE respecto a los cines de verano es "clara" y pasa por la declaración de interés público de la actividad cinematográfica, lo que permitiría al Ayuntamiento de Córdoba gestionar las salas; la expropiación de los terrenos a su actual propietario, el empresario cordobés Antonio Amil; la gestión pública de los cines de verano a través del Instituto Municipal de Artes Escénicas (IMAE) en colaboración con la Filmoteca Andalucía; el impulso a la declaración de BIC y al mantenimiento del legado de Martín Cañuelo.

"No confiamos en un gobierno que hace dos semanas decía: al Ayuntamiento de Córdoba no le interesa mantener la actividad de cine de verano” y que ahora dice lo contrario señala Hurtada que entiende que "el conflicto social y ciudadano les ha estallado y ahora deciden calmar los ánimos con una propuesta ambigua e indefinida que les permita ganar tiempo y sofocar el malestar de los vecinos; Buenas intenciones, pero poco compromiso real"".

Juan Hidalgo y Antonio Hurtado, en el salón de plenos. / MANUEL MURILLO

Hacemos Córdoba apunta a un vicio de incompetencia

El portavoz de Hacemos Córdoba, Juan Hidalgo, ha apuntado hoy a un posible vicio de incompetencia contemplado en el artículo 10 de la ley de bases de régimen local, que estable que en los municipios de gran población la compra o no de un inmueble ejerciendo el derecho de tanteo y retracto de los cines de verano tendría que haber recaído en la junta de gobierno local y no en un decreto de Alcaldía que puede ser declarado nulo.

El portavoz ha informado de que el grupo municipal está trabajando en la vía administrativa para impugnar esa decisión, y poder volver al punto de partida, si bien no detallado qué ocurriría si se declarara nulo ya que los cines terminó adquiriéndolos un empresario privado.

De manera paralela, Hacemos Córdoba sigue trabajando con colectivos vecinales para presentar una moción en defensa de la propiedad municipal de los cines y su declaración como BIC. Hidalgo también ha recordado la moción que se aprobó en 2023, pero ha lamentado que no se haya hecho nada. "El PP está desnortado y dando bandazos en los cines de verano". En última instancia, Hacemos rechaza de momento el texto propuesto para la declaración institucional porque "no refleja la voluntad que el uso prioritario será el de los cines de verano".