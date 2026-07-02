Reportaje
Los niños saharauis ya están en Córdoba: "Prefieren la piscina, no les gusta la playa porque dicen que hay sardinas"
El albergue de Cerro Muriano recibe a los 131 menores procedentes de los campamentos para pasar un verano más en la provincia con sus familias de acogida
Hasta en las circunstancias más adversas, sorprende lo fácil que resulta conseguir la sonrisa de los niños. Quítales el móvil, dales una pelota, un parque o una piscina y ellos se encargan de lo demás. Recibirás a cambio una lección de vida.
Decenas de niños saharauis (131 para ser precisos) han llegado este jueves a Córdoba para pasar sus vacaciones lejos de los campamentos en medio del desierto. Ha sido un viaje largo: llegaron a Málaga de madrugada, a primera hora de la mañana pasaron los reconocimientos médicos y al mediodía ya estaban con sus familias de acogida, repartidas por toda la provincia. Mientras tanto, estos zascandiles no han parado de reír, jugar y divertirse, huroneando en las instalaciones del albergue de la Diputación en Cerro Muriano, primer punto de encuentro del verano para los pequeños.
Una pequeña practicaba su español con los periodistas: "Hola, ¿cómo estás?"; otra lucía su camiseta de la selección española; y las menos, tal vez tímidas, se cubrían o agachaban la cabeza. Sobre el césped y al fresco, unos chavales ("es su último año y son los entendidos", explicaba una monitora) conversaban entre ellos, quizás comentando sus planes para el verano.
Si les preguntas, la respuesta es unánime. Lo que más les divierte de un verano en España es la piscina. "No les gusta la playa porque dicen que hay sardinas", afirmaba un padre de acogida. Vaya usted a saber qué hay de malo en las sardinas, como no sea el mercurio. Seguramente tenga algo que ver con la distancia al mar, que a cualquier habitante de los campamentos argelinos de refugiados (de donde proceden estos niños saharauis) le queda tan cerca como a un cordobés la playa de Fuengirola. La diferencia es que nosotros vamos a la Costa del Sol en autovía o en modernos trenes; para un saharaui el mar, el Atlántico, queda tan lejos como la Luna. Tienen que atravesar el Sáhara Occidental, su patria, ocupado por Marruecos desde hace décadas. Es más fácil, por complicado que resulte, pasar las vacaciones en España.
Todos los niños llegan contentos, pero cuando se aproximan los últimos días de agosto "están deseando volver" al Sáhara, recordaba otra monitora. Allí tienen sus familias y ningunas vacaciones harán que las olviden.
Hablan las familias: "Tendrán todo lo que podamos darles"
Mari Carmen y su marido han llegado desde Baena para recoger a un niño que lleva tres veranos seguidos con ellos y una pequeña que disfrutará sus segundas vacaciones en Córdoba. No tienen hijos pero los menores saharauis, afirma con lágrimas de alegría, "tendrán piscina, playa y parque y todo lo que podamos darles. Todo el mundo debería ser familia de acogida porque es maravilloso".
Mariam tiene 11 años y es la segunda vez que pisa España, aunque el verano pasado lo hizo con otra familia de acogida. Habla un español perfecto, con acento andaluz: "Lo que más me gusta es la piscina y... tó". Manuel, su padre de acogida, vive en Doña Mencía con su pareja y se muestra emocionado cuando asegura que "estos niños son muy agradecidos y nos aportan felicidad, el verano es menos monótono con ellos".
Todos estos niños tienen entre 10 y 11 años y no han vivido el origen del conflicto de su pueblo. Ana Ramos, presidenta de la asociación Acansa que hace posible el programa Vacaciones en Paz, agradece la labor de las familias "que abren las puertas de sus casas pero también del corazón para estas sonrisas de los niños. Detrás hay una historia de exilio, refugio y sobre todo de lucha, porque llevan más de 50 años desde que fueron abandonados" por el Gobierno español.
- Malestar en la Policía Nacional de Córdoba por dos agentes que trabajaron como seguridad en una caseta de Feria
- Una mujer muere y otra resulta herida de gravedad en un accidente junto al cementerio de La Fuensanta de Córdoba
- Seis heridos con quemaduras por ácido sulfúrico tras una fuga en la nueva fábrica de cobre verde de Cunext en Córdoba
- Comienzan las obras de un nuevo barrio en Córdoba: se construirán 1.331 viviendas en esta ubicación
- La nueva ola de calor en Córdoba tiene el nombre de ‘Bernardo’ y será larga: los termómetros no bajarán de los 40 grados
- Cuatro menores intoxicados mientras se bañaban en la piscina del colegio El Carmen de Córdoba
- El hotel de la calle San Pablo cambia de manos y tendrá 5 estrellas y el de la Cuesta del Bailío se reinventa como apartamentos turísticos
- Los gasolineros de Córdoba avisan a las puertas de las vacaciones: 'La retirada del IVA rebajado el 30 de junio tendrá un impacto directo en consumidores y empresas