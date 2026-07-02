My Top Tour e Hidroinfiltrador ganan en Córdoba los Premios AJE Andalucía al emprendimiento joven

La Asociación de Jóvenes Empresarios de Andalucía (AJE Andalucía) ha celebrado este jueves la gala de entrega de los Premios AJE Andalucía 26, donde se han reconocido a la empresa turística My Top Tour y a la agrícola Hidroinfiltrador como los proyectos más destacados de la región, ambas de origen granadino.

La entrega de premios ha estado presidida por el presidente de AJE Andalucía, Félix Almagro; el alcalde de la ciudad, José María Bellido; el presidente de Iprodeco, Félix Romero; el director general de Fomento del Emprendimiento de la Junta de Andalucía, Francisco Javier González, y la presidenta de AJE Córdoba, Esther Capitán.

Premiados

My Top Tour, agencia de viajes granadina especializada en la gestión y venta de tickets, tours y experiencias culturales en más de 42 destinos en todo el mundo, ha sido seleccionada como ganadora en la categoría de Trayectoria Empresarial gracias a un importante crecimiento experimentado en los últimos años tanto en facturación como en generación de empleo: en 2025 alcanzó los 39,6 millones de euros (lo que ha supuesto un crecimiento del 141%) y ya cuenta con más de 100 personas en su equipo.

Por su parte, Hidroinfiltrador es proyecto nacido en 2025 basado en una tecnología patentada que permite aprovechar al máximo el agua de lluvia y de riego en cultivos arbóreos y arbustivos, aumentado la producción agrícola y reduciendo el consumo de agua. Ya ha generado siete empleos directos y más de diez indirectos y ha extendido su patente a países europeos, así como a EEUU, Australia, China, México, Ecuador y otros mercados.

La empresa y el emprendimiento andaluz

“Hoy no solo hemos premiado proyectos: hemos reconocido la actitud de una generación que emprende, consolida negocios y crea empleo en Andalucía. Veintiséis ediciones después, los Premios AJE Andalucía siguen siendo la mejor plataforma para decir alto y claro que el talento joven merece visibilidad y confianza” ha señalado el presidente de AJE Andalucía durante su discurso.

Almagro ha subrayado que “detrás de cada candidatura hay riesgo, horas sin reloj y compromiso con esta tierra. Por eso pedimos algo muy sencillo a las instituciones: reglas más justas y menos trabas. Conciliación real también para autónomos y empresarios, acceso a financiación y vivienda sin penalizar a quien emprende, además de una administración ágil”. “No reclamamos privilegios. Exigimos igualdad de oportunidades para que estos ejemplos de emprendimiento que reconocemos hoy, se multipliquen mañana” ha añadido.

Desarrollo de la convocatoria

Los Premios AJE Andalucía 26 se han desarrollado en dos fases: la provincial, liderada por cada una de las ocho AJEs andaluzas, y la regional. Este año se han presentado más de 120 candidaturas en la primera etapa, siendo las ganadoras por categoría y provincia -un total de 16- las que han competido en el posterior proceso regional.

Noticias relacionadas

La elección de los dos premiados ha corrido a cargo de un jurado independiente integrado por personalidades de reconocida trayectoria en el mundo empresarial, institucional y académico.