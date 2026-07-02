Qué hacer hoy en Córdoba, jueves 2 de julio de 2026

Cine

‘La vida de los otros’

Dentro del ciclo Básicos del cine alemán, tendrá lugar la proyección de la película La vida de los otros, con Florian Henckel von Donnersmarck. Es una producción alemana de 2006. Entrada: 0,90 euros.

CÓRDOBA. Filmoteca de Andalucía. Medina y Corella. 20.00 horas.

Festival de la Guitarra

Actuación de Manuel Barrueco

Dentro de la programación del Festival de la Guitarra, tendrá lugar la actuación de Manuel Barrueco.

CÓRDOBA. Teatro Góngora. Jesús y María. 20.30 horas.

Festival de la Guitarra

Concierto de Sanguijuelas del Guadiana y Aslándticos

Concierto de Sanguijuelas del Guadiana y Aslándticos, dentro de la programación del Festival de la Guitarra.

CÓRDOBA. Teatro de la Axerquía. Avda. Menéndez Pidal. 22.00 horas.

Exposición

‘Lo que queda entremedias’

La exposición ganadora de la quinta edición de la convocatoria NUR, organizada en colaboración con PHotoESPAÑA, presenta la obra de los artistas Taysir Batniji, Tamara Kalo y Tanya Traboulsi, bajo el comisariado de Ana Belén García Mula. El proyecto fue seleccionado entre 17 candidaturas internacionales con el objetivo de dar visibilidad a las sociedades árabes. Esta edición, alineada bajo el lema Después de todo ofrece un enfoque crítico sobre las dinámicas del post-conflicto, la resilencia y la memoria. Se podrá visitar hasta el próximo 16 de octubre.

Noticias relacionadas

CÓRDOBA. Casa Árabe. Samuel de los Santos Gener, 9. De 10.00 a 14.00 y de 16.30 a 20.00 horas.

Apertura nocturna museos

Puesta en escena de ‘La Posadera’

La compañía Loyola Teatro ofrecerá en la Posada del Potro su versión de La posadera, de Carlo Gordon.