Félix Almagro, presidente de AJE Andalucía: "Más que problemas de financiación, hay un problema de mano de obra"

-Andalucía Jóvenes Empresarios (AJE) entregará este próximo jueves, 2 de julio, sus premios en Córdoba. ¿Qué finalidad tienen estos galardones?

-La prioridad es dar visibilidad al tejido de los jóvenes empresarios de Andalucía. Esta es la vigésimo sexta edición y nacieron con la idea de dar visibilidad a los empresarios en una época donde no estaban muy bien vistos.

-¿Los empresarios tienen ahora más prestigio social?

-Sí. Cuando vamos a dar charlas en los institutos y en las universidades, más de un 30% de la clase levanta la mano y decide que quiere montar su empresa en un futuro. Las redes sociales nos han ayudado mucho en este aspecto.

-¿Cómo se encuentra el emprendimiento en Córdoba en relación con otras provincias andaluzas?

-Uno de los problemas que estamos encontrando es la edad. La tasa de emprendimiento está muy bien, ocho de cada diez empresas nuevas en España se montan en Andalucía, pero la edad media de emprendimiento se sitúa en 43 años y la que debería ser importante, la de consolidación empresarial, las empresas que pasan esos tres primeros años, está situada en 49 años. Tenemos un problema de consolidación empresarial y de que las empresas se monten cuando realmente eres joven. Cuando eres joven, arriesgar tiene unas consecuencias un poco más leves y eso ayudaría mucho al tamaño de las empresas, tanto en Córdoba como en Andalucía.

-¿Esto se debe a que las personas se hacen empresarias tras probar otras opciones laborales?

-Sí y no. Hay muchos proyectos que nacen en la universidad. Durante la crisis anterior, sí notamos que mucha gente se veía abocada a emprender porque no encontraba otra solución. Hoy en día, también quieren coger conocimiento de la estructura de una empresa para luego aplicarlo en la suya propia. Cada vez nos formamos más, que eso también provoca una edad tardía a la hora de emprender.

La tecnología está ayudando a que la financiación no sea un problema en el inicio

-¿Incide también la dificultad para acceder a la financiación?

-Sí, pero muchos proyectos no nacen con muchos recursos económicos, sino que la tecnología está ayudando a que la financiación no sea un problema en el inicio. Está siendo un problema a la hora de hacer crecer las empresas. Hay muchas empresas tecnológicas que crecen muy rápido y necesitan mucha financiación, y en estos momentos notamos que hay más problema de financiación a la hora de consolidar una empresa que de emprenderla.

-¿Qué sectores concentran el emprendimiento?

-Innovación e inteligencia artificial. En estos premios nos hemos quedado alucinados. Hablamos mucho de IA y de innovación, pero luego hay una especialización dentro de cada una, que da campo a abrir muchas empresas en muchos sectores. La gente dice que la IA puede restar trabajo y todo lo contrario, el jueves se demostrará que hay muchas empresas que llevan muy poco tiempo, menos de un año, y ya cuentan con 20 o 30 trabajadores.

Félix Almagro, presidente de los empresarios jóvenes de Andalucía. / Fernando Sendra

-¿Han anunciado ya los premiados?

-No, se conocen el jueves. Ahora mismo, se conocen los 16 finalistas. Se convocan dos categorías, iniciativa emprendedora y trayectoria empresarial, y en cada una de las ocho provincias andaluzas han salido dos ganadores. Estos son los finalistas de la fase regional. Este año hemos batido récord, con más de 120 proyectos candidatos en la fase previa provincial.

Cada vez hay más empleo público y se crea menos empleo privado

-Parece que la falta de mano de obra está siendo un hándicap en muchos sectores económicos.

-Más que problemas de financiación, hay un problema de mano de obra para hacer crecer los negocios y a la hora de arrancarlos. Es un problema que estamos teniendo no solo en Andalucía, sino en toda España. No encuentran gente y si la encuentran, hay una rotación bastante importante. Y no es un tema de edad, no se encuentra gente de diferentes edades que quieran incorporarse al mundo laboral. Nosotros tenemos nuestras opiniones respecto a cierto tipo de ayudas. La realidad es que cada vez hay más empleo público y se crea menos empleo privado.

-¿Tiene AJE propuestas para paliar este problema? Muchos jóvenes lamentan la escasez de oferta de plazas en la Formación Profesional pública.

-Los contratos de formación ayudaron mucho a la inserción laboral y se eliminaron. Esto ha lastrado bastante la incorporación de la gente joven al mundo laboral. Ayudaba a incorporar a gente que no tenía experiencia.

-AJE destaca retos como la necesidad de avanzar en la conciliación para los empresarios.

-Sí. No se reclaman ventajas, sino eliminar la brecha que existe en los derechos de conciliación del autónomo frente al asalariado. Este jueves por la mañana haremos un congreso de conciliación para autónomos (en Córdoba). Tenemos seis medidas concretas y una página web creada para recoger firmas, que es yotuvequeelegir.com. Hace escasos meses, se registraron las medidas en el Parlamento de Andalucía y el objetivo final es llevarlas al Congreso para su debate y aprobación, donde ya hemos estado presentándolas a diferentes fuerzas políticas. Este jueves 2 de julio, por la mañana, celebraremos (en Córdoba) el congreso Concilia&Emprende para abordar los retos y oportunidades de la conciliación en el ámbito empresarial.

Este jueves celebraremos el congreso Concilia&Emprende

-Esther Capitán, presidenta de AJE Córdoba, lamentaba recientemente, en una entrevista concedida a CÓRDOBA, la desigualdad en el acceso a las hipotecas. Explica que los trabajadores de los autónomos obtienen préstamos con mayor facilidad que sus empleadores. ¿Qué proponen en esta materia?

-Estamos en conversaciones con entidades financieras para impulsar microcréditos o microavales, algo que pueda avalarnos. Igual que se han creado avales para la gente joven para poder comprar, que haya algunos específicos para la compra de vivienda.

-¿Hay dificultades o ventajas para los emprendedores andaluces respecto a otras regiones?

-Andalucía es una región favorable para el emprendimiento.

-¿Qué se está haciendo bien en otros lugares?

-Por ejemplo, en Castilla-La Mancha se incentiva mucho a la hora de constituir un negocio. Podemos copiar muchas cosas de Castilla-La Mancha.