Los fallecidos en Córdoba el jueves 2 de julio

Según ha informado la empresa municipal de cementerios de Córdoba (Cecosam), este viernes, 3 de julio, están previstas las siguientes inhumaciones:

Antonio Vera Roldán

La inhumación está prevista a las 12.30 horas en el cementerio de La Fuensanta.

Rafael Cava Molera

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La inhumación está prevista a las 18.15 horas en el cementerio de San Rafael.