Un estudio concluye que la Base Logística mejora las expectativas de futuro de la ciudadanía cordobesa

Un estudio desarrollado por el equipo de investigación de Loyola Behavioral Lab, de la Universidad Loyola, concluye que la futura Base Logística del Ejército de Tierra (BLET) genera un impacto positivo en las expectativas de futuro de la ciudadanía cordobesa. La investigación muestra que el proyecto mejora la percepción sobre las oportunidades laborales y el acceso a la vivienda, dos de las principales preocupaciones de la población.

El trabajo ha sido coordinado por los investigadores de la Universidad Loyola Pablo Brañas, Diego Jorrat y Horacio Molina y analiza cómo la información sobre la futura BLET influye en las expectativas de los ciudadanos respecto a su entorno social y económico.

Para ello, el estudio empleó un diseño experimental con 495 participantes, divididos aleatoriamente en dos grupos. Mientras que uno de ellos recibió información sobre la futura Base Logística del Ejército de Tierra, el otro fue expuesto a un escenario neutral relacionado con el alumbrado navideño de la ciudad. Posteriormente, ambos grupos respondieron a una serie de preguntas sobre sus expectativas de futuro.

Menos expectativas de abandonar la ciudad

Uno de los principales resultados del estudio muestra que la exposición al proyecto BLET reduce significativamente la percepción de que las personas del entorno cercano tendrán que marcharse de Córdoba por falta de oportunidades laborales. En concreto, los participantes expuestos al escenario BLET estiman que 2,88 de cada diez personas de su entorno podrían abandonar la ciudad en el futuro, frente a las 3,49 personas del grupo de control. Esta diferencia supone una reducción de entre el 17 % y el 18 % en las expectativas de salida de la ciudad.

Según los investigadores, este resultado sugiere que la futura base actúa como un generador de expectativas positivas sobre el desarrollo económico y la capacidad de retener talento en Córdoba.

Mejora de las expectativas sobre la vivienda

La investigación también detecta una mejora significativa en las expectativas relacionadas con el acceso a la vivienda. Los participantes que recibieron información sobre la BLET consideran que menos personas de su entorno tendrán dificultades para acceder a una vivienda en los próximos años. La diferencia observada entre ambos grupos equivale a una mejora cercana al 12 %.

No obstante, los investigadores advierten de que este resultado debe interpretarse con cautela. El optimismo generado por el proyecto podría llevar a asumir que el aumento de la actividad económica se traducirá automáticamente en una mayor oferta de vivienda. Si esa expectativa no se materializa, podría surgir un escenario de frustración asociado a posibles problemas de asequibilidad.

Un proyecto ampliamente respaldado por la ciudadanía

El estudio muestra, además, una valoración mayoritariamente positiva de la futura Base Logística del Ejército. Cerca del 79 % de los participantes califican el proyecto de forma favorable, mientras que más de la mitad lo valoran como “muy bueno”. Las opiniones negativas representan únicamente el 4,2 % de la muestra.

La investigación también revela que el 73,7 % de los encuestados conocía previamente el proyecto. Entre quienes ya estaban familiarizados con la BLET, el efecto positivo sobre las expectativas relacionadas con la vivienda es más intenso, lo que indica que una mayor comprensión del proyecto puede influir en la percepción de sus beneficios potenciales.

Sin efectos significativos sobre la estabilidad emocional

El análisis no detecta cambios relevantes en otros indicadores evaluados, como la percepción del desempleo, la posibilidad de irse de vacaciones o el consumo de ansiolíticos, utilizado como indicador indirecto de estabilidad emocional.

En conjunto, los resultados apuntan a que la futura Base Logística del Ejército de Tierra no solo cuenta con un amplio respaldo social, sino que también contribuye a mejorar las expectativas de futuro de la ciudadanía cordobesa, especialmente en cuestiones relacionadas con las oportunidades laborales y la permanencia en la ciudad. No obstante, los autores subrayan que estos efectos son fundamentalmente perceptivos y que su consolidación dependerá de la evolución real del proyecto y de su impacto sobre la economía y la sociedad cordobesas.

Una experiencia para el alumnado

El trabajo ha sido desarrollado en el marco de la asignatura de Decisiones, Juegos y Experimentos de los Grados de Datos y Analítica de negocios y de Administración y Dirección de Empresas. El objetivo era desarrollar las capacidades propias de la consultoría en el alumnado, utilizando para ello metodologías avanzadas en economía del comportamiento y aplicándolo a cuestiones que son de interés para la ciudad. Con este fin, los alumnos tuvieron una implicación muy directa en todas las fases de la investigación, bajo la supervisión directa del equipo de profesores que son los redactores del informe final.