CSIF denuncia en Córdoba retrasos en la expedición del DNI y del pasaporte por fallos informáticos

CSIF, sindicato mayoritario en la Administración General del Estado (AGE) a nivel provincial, denuncia los continuos fallos y caídas de las aplicaciones informáticas utilizadas en la Dirección General de la Policía (DGP) para la expedición de documentación como es el caso del DNI y los pasaportes, una situación que se viene repitiendo desde hace meses sin que la Administración haya ofrecido explicaciones convincentes, ni haya adoptado medidas eficaces para resolverla, afirman.

El responsable del Sector de AGE de CSIF Córdoba, Vidal Muñoz, señala que “el personal destinado en la unidad de documentación en Córdoba, ubicada en la avenida de los Mozárabes, está harto de trabajar en unas condiciones que dificultan gravemente la atención a la ciudadanía”. Los fallos más habituales, explican, son interrupciones constantes de los sistemas, las pérdidas de conexión, la lentitud de las aplicaciones y las incidencias recurrentes, lo que generan retrasos, acumulación de citas y una enorme frustración tanto entre los empleados públicos como entre los usuarios que acuden a realizar sus trámites.

CSIF ha denunciado reiteradamente esta situación en distintos ámbitos de negociación y mediante escritos dirigidos a la Administración, “pero seguimos sin recibir una explicación clara sobre el origen de estos problemas ni un calendario de actuaciones que garantice su solución definitiva”, según señala Muñoz. La central sindical destaca que esta situación resulta especialmente preocupante en estos meses de verano en los que se incrementa la demanda de expedición y renovaciones de pasaportes para poder viajar fuera de la Unión Europea (UE).

En este sentido, la central sindical exige a la Dirección General de la Policía (DGP) que informe de manera transparente sobre las causas de estas incidencias, que adopte de forma urgente las medidas técnicas necesarias para garantizar la estabilidad de las aplicaciones informáticas y que planifique adecuadamente los recursos humanos y materiales que serán necesarios para afrontar el incremento de actividad previsto.

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“No es aceptable que la DGP continúe ignorando un problema que afecta diariamente al funcionamiento de un servicio esencial y al trabajo de unos empleados públicos que merecen herramientas de trabajo fiables y eficaces con el objetivo de que la atención a la ciudadanía sea de calidad”, resalta Muñoz, quien agrega que “ambas cosas son incompatibles con unos sistemas informáticos que llevan meses fallando sin que nadie asuma responsabilidades ni aporte soluciones al respecto”.