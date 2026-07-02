CALOR EN CÓRDOBA
El mapa de las sombras de Córdoba: las calles, plazas y parques donde se respira mejor en verano
Córdoba encara un nuevo verano con previsiones de calor extremo y noches tropicales, pero hay rincones donde la ciudad ofrece algo de tregua aunque el sol apriete
En Córdoba, una ciudad acostumbrada a convivir con el calor extremo en verano, la mejor ruta no siempre es la más monumental, ni la más corta, ni la más fotografiada, sino la que permite avanzar por calles estrechas, fachadas encaladas, arboledas, patios de paso, soportales, plazas recogidas y paseos junto al río cuando el día todavía no ha roto del todo. O en todo caso, aliviando el paso cuando el sol ya aprieta.
Con un estío que apunta a batir, de nuevo, los récords por altas temperaturas, y que ya encadena olas de calor sin apenas respiro, se hace necesario activar el particular mapa invisible de la ciudad, aquel que fija las sombras y los espacios donde se respira mejor y se encuentra un tenue alivio al calor. No es un mapa oficial ni exacto, porque la sombra cambia con la hora, la orientación de las calles y la intensidad del sol. Pero sí hay zonas que los cordobeses conocen bien y que pueden marcar la diferencia entre un paseo amable y una caminata imposible.
Eso sí, antes de echarse a la calle hay que tener en cuenta una norma universal para todo cordobés y que deben adoptar igualmente los visitantes: en verano, Córdoba se disfruta temprano. Entre las 8.00 y las 12.00 horas todavía es posible caminar, hacer algún recado, desayunar fuera o cruzar el centro sin la sensación de estar entrando en una plancha. A partir de mediodía, la ciudad empieza a cerrar filas contra el calor y conviene buscar interiores, aire acondicionado, agua, paradas frecuentes y sombra real.
El casco histórico: callejas estrechas, cal y sombra entre fachadas
El casco histórico de Córdoba es uno de los mejores refugios urbanos ante el calor cuando se escoge bien la hora. La Judería, el entorno de la Mezquita-Catedral, las calles próximas a la Puerta de Almodóvar, Deanes, Judíos, Tomás Conde o las callejas que conectan con el Alcázar ofrecen una ventaja evidente frente a las grandes avenidas: son estrechas, irregulares y con fachadas muy próximas, lo que genera corredores de sombra durante buena parte de la mañana.
No se trata de recorrer el casco histórico como si fuera una visita turística completa, sino de hacerlo con mentalidad de verano: tramos cortos, ritmo lento y paradas. La sombra de una calleja puede ser suficiente para avanzar unos metros, una plaza recogida permite recuperar el pulso y las fuentes recuerdan que en Córdoba el agua siempre ha sido parte del urbanismo contra el calor.
La Ribera: mejor al amanecer que al mediodía
La Ribera es una de las estampas más reconocibles de Córdoba, pero en verano exige escoger muy bien el momento. El entorno del Puente Romano, la Calahorra, el Campo de la Verdad, el Molino de Martos y el paseo junto al Guadalquivir pueden ser una ruta magnífica a primera hora, cuando el sol todavía no cae con fuerza y el río aporta una sensación visual de frescor.
La clave está en no confiarse, pues La Ribera tiene tramos abiertos donde la sombra desaparece rápido. Por eso funciona especialmente bien para paseos breves al amanecer, caminatas suaves antes del desayuno o recorridos fotográficos cuando la luz aún es baja. A partir de media mañana, lo recomendable es buscar calles interiores o zonas arboladas.
Una ruta cómoda puede empezar en el entorno de la Calahorra, cruzar el Puente Romano temprano, avanzar hacia la Puerta del Puente y continuar hacia calles del casco histórico.
Parques y jardines: la sombra que sí permite parar
En verano, no todas las sombras son iguales. La de una fachada ayuda a caminar, mientras que la de los árboles permite detenerse. Por eso los parques y jardines son esenciales en el mapa térmico de Córdoba.
Los Jardines de la Victoria y el entorno del Paseo de la Victoria ofrecen una de las franjas verdes más útiles para quienes se mueven entre el centro, República Argentina, Ronda de los Tejares y el casco histórico. Hay sombra, bancos, tránsito y posibilidad de combinar el paseo con recados o desayunos cercanos.
Los Jardines de la Agricultura, conocidos popularmente como Los Patos, son otro punto clásico para respirar mejor a primera hora. Su arbolado y su ubicación lo convierten en un lugar práctico para una pausa antes de seguir hacia el centro o hacia la estación.
También conviene tener en cuenta el entorno de la avenida de Vallellano, los jardines próximos al Alcázar y los espacios verdes del Brillante o de barrios con mayor presencia de arbolado. Así como los parques de Cruz Conde, Juan Carlos I, la Asomadilla o el Parque Colón.
Plazas donde buscar tregua, no sol
Córdoba está repleta de plazas hermosas, pero no todas funcionan igual en verano. Las grandes explanadas duras, sin arbolado suficiente o con sombra escasa, pueden resultar incómodas desde media mañana. En cambio, las plazas recogidas, con vegetación, soportales o calles estrechas alrededor, pueden servir como pequeñas islas de descanso.
La plaza del Potro, algunos rincones de la Corredera –con sus socorridos soportales- en función de la hora, la zona de Capuchinos, el entorno de San Andrés, San Lorenzo o la Magdalena permiten trazar paseos más amables por la Axerquía. Son espacios donde la Córdoba cotidiana se mezcla con la Córdoba monumental, y donde la sombra aparece a menudo de forma fragmentada en una pared, la copa de árbol, una esquina o una fachada.
El truco cordobés consiste en no cruzar las plazas por el centro si el sol cae de lleno, sino que se bordean, se buscan los laterales y se camina pegado a la sombra.
Calles estrechas de la Axerquía: sombra de barrio y ritmo lento
Más allá de la Judería, la Axerquía ofrece uno de los mejores repertorios de sombra urbana. Calles como las que conectan San Lorenzo, Santa Marina, San Agustín, San Andrés o la Magdalena mantienen una escala de barrio que ayuda a caminar mejor en verano.
Aquí la ruta no necesita de grandes hitos. Basta con enlazar iglesias fernandinas, pequeñas plazas, fachadas blancas y bares de desayuno. Es una Córdoba menos saturada, más vecinal, perfecta para paseos cortos antes de las diez de la mañana.
Consejos para caminar Córdoba con calor fuerte
La primera recomendación es sencilla: no salir a “hacer una ruta larga”. En verano, Córdoba se disfruta por tramos. Mejor veinte minutos bien elegidos que una hora de sufrimiento.
Conviene llevar agua, gorra o sombrero, ropa ligera y calzado cómodo. También es preferible caminar por la acera en sombra aunque suponga dar un pequeño rodeo.
Los mayores, niños, personas con enfermedades crónicas y quienes trabajan al aire libre deben extremar la precaución ante los efectos nocivos de las altas temperaturas para la salud, evitando salir en las horas centrales del día y atendiendo a las recomendaciones de las autoridades sanitarias.
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