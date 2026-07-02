El aviso de Protección Civil ante la nueva ola de calor: Córdoba y el Valle del Guadalquivir se disparan hasta los 44 grados

El Valle del Guadalquivir se precipita a un nuevo episodio de temperaturas extremas con la llegada de una nueva ola de calor, la segunda de la temporada, que pondrá de nuevo a prueba la resistencia al estrés térmico en la Campiña cordobesa y Córdoba capital con marcas que podrían alcanzar los 44º.

A los avisos de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), que ya ha puesto fecha al inicio del nuevo episodio cálido el próximo domingo 5 de junio, y que afectará a buena parte de la Península; se suma ahora la alerta de la Secretaría General de Protección Civil y Emergencias que avisa de “un episodio de temperaturas muy altas y persistentes en la Península y Baleares debido al desplazamiento hacia el norte de una masa seca y muy cálida que actualmente afecta a la mitad sur peninsular. Este hecho, unido a la elevada insolación propia de esta época del año, dará lugar a un probable episodio de temperaturas muy altas y persistentes a partir del sábado 4, especialmente en los valles fluviales y depresiones del interior peninsular”.

Córdoba llega a la ola de calor en aviso naranja

Si bien, la Aemet ha marcado el domingo como la fecha de la llegada de la segunda ola de calor de la temporada, la Campiña cordobesa lleva desde el lunes estancada en máxima de 40 grados o más, y sufriendo noches tropicales, con unas mínimas que no bajan de los 20 grados, y unas temperaturas que empiezan a apretar desde primera hora de la mañana.

De hecho, la Agencia Estatal de Meteorología mantiene activado el aviso naranja en la Campiña cordobesa desde el miércoles y prolonga la alerta por altas temperaturas, al menos hasta el sábado. Con máximas de 41, 42, 40 y 41 grados, de miércoles a sábado.

En la jornada del jueves el aviso naranja se hace extensivo a Sierra y Pedroches, y la Subbética permanece en amarillo. El viernes hay aviso amarillo en Sierra y Pedroches, que se mantendrá la jornada del sábado.

Córdoba vuelve a los 44 grados este día

A la espera de la evolución de este nuevo episodio de calor extremo, Protección Civil apunta a las jornadas del lunes 6 y martes 7 como las más críticas. “A partir del lunes 6 crece la incertidumbre, pudiendo extenderse los ascensos más significativos a puntos del este, sur y Baleares, aunque sin pasar de moderados. En los principales valles fluviales las máximas estarían en torno a 40 - 42ºC, pudiéndose rozar los 44 °C en puntos del Guadiana y del Guadalquivir durante el martes 7, por el momento con baja probabilidad”, señalan.

El tiempo en Córdoba / CÓRDOBA

¿Cuándo acabará la ola de calor en Córdoba?

Tras encadenar diez jornadas a 40 grados de máxima, o más, la Aemet y Protección Civil apuntan al final de la ola de calor para el miércoles 8 de julio, y el jueves 9 de julio podría registrarse en Córdoba un leve descenso de las temperaturas, que caerán hasta los 38 grados.

Un alivio que se prolongará durante varias jornadas, pero que no se notará en las mínimas, que continuarán en niveles tropicales.