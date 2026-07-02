Desempleo
Córdoba registra su junio con menos paro desde 2005 tras bajar en 671 desempleados
El desempleo en Córdoba desciende un 12,20% interanual hasta los 46.071 inscritos, con especial incidencia en el sector servicios
El paro en Córdoba registró una bajada de 671 personas en junio y se situó en 46.071 desempleados, según los datos publicados por el Servicio Andaluz de Empleo. Se trata del mes de junio con menos parados en la provincia desde que hay registros, en 2005.
El mercado laboral cordobés cierra así la primera mitad del año con una nueva caída del desempleo y con 6.404 parados menos que hace un año, lo que supone un descenso interanual del 12,20%. Además, en junio se firmaron 25.483 contratos en la provincia, 841 más que en mayo y 1.126 más que en el mismo mes del año pasado.
Dos de cada tres mujeres desempleadas
Por sexo, las mujeres siguen representando la mayoría de las personas desempleadas, con 28.742 inscritas, es decir, el 62,4% del total. Por sectores, los servicios concentran la mayor parte del paro, con 30.877 desempleados, seguidos de la industria, con 3.980; la construcción, con 3.292; y la agricultura, con 3.087. A ellos se suman 4.835 personas incluidas en el colectivo sin empleo anterior.
El descenso del paro en junio se ha concentrado especialmente en los servicios, con 468 desempleados menos. También ha bajado en la agricultura, con 128 parados menos; en la industria, con 81 menos; y en la construcción, con una reducción de 60 personas. En cambio, el colectivo sin empleo anterior ha aumentado en 66 personas.
Además de los 6.404 desempleados menos respecto a junio del año pasado, la provincia cuenta con 8.360 demandantes de empleo menos que hace un año.
Situación en Andalucía
En el contexto andaluz, Córdoba registra la quinta mayor caída absoluta del paro en junio. La provincia donde más ha bajado el desempleo ha sido Cádiz, con 3.933 parados menos, seguida de Málaga (-3.123), Sevilla (-1.835), Almería (-813), Córdoba (-671), Jaén (-617), Granada (-602) y Huelva (-3).
En el conjunto de Andalucía, el paro registrado bajó en 11.597 personas en junio respecto al mes anterior, un 2,12% menos, hasta situarse en 536.523 desempleados. La comunidad lidera así la caída del paro en España por tercer mes consecutivo.
También crece la contratación. En junio se registraron 306.504 contratos en Andalucía, un 9,88% más que en el mismo mes del año anterior. De todos ellos, 119.134 fueron indefinidos y 187.370 temporales.
- Malestar en la Policía Nacional de Córdoba por dos agentes que trabajaron como seguridad en una caseta de Feria
- Una mujer muere y otra resulta herida de gravedad en un accidente junto al cementerio de La Fuensanta de Córdoba
- Seis heridos con quemaduras por ácido sulfúrico tras una fuga en la nueva fábrica de cobre verde de Cunext en Córdoba
- Comienzan las obras de un nuevo barrio en Córdoba: se construirán 1.331 viviendas en esta ubicación
- La nueva ola de calor en Córdoba tiene el nombre de ‘Bernardo’ y será larga: los termómetros no bajarán de los 40 grados
- El hotel de la calle San Pablo cambia de manos y tendrá 5 estrellas y el de la Cuesta del Bailío se reinventa como apartamentos turísticos
- Los gasolineros de Córdoba avisan a las puertas de las vacaciones: 'La retirada del IVA rebajado el 30 de junio tendrá un impacto directo en consumidores y empresas
- El mapa de radares de Córdoba baja a 45 tras perder uno en la Cuesta del Espino