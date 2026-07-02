Córdoba registra su junio con menos paro desde 2005 tras bajar en 671 desempleados

El paro en Córdoba registró una bajada de 671 personas en junio y se situó en 46.071 desempleados, según los datos publicados por el Servicio Andaluz de Empleo. Se trata del mes de junio con menos parados en la provincia desde que hay registros, en 2005.

El mercado laboral cordobés cierra así la primera mitad del año con una nueva caída del desempleo y con 6.404 parados menos que hace un año, lo que supone un descenso interanual del 12,20%. Además, en junio se firmaron 25.483 contratos en la provincia, 841 más que en mayo y 1.126 más que en el mismo mes del año pasado.

Dos de cada tres mujeres desempleadas

Por sexo, las mujeres siguen representando la mayoría de las personas desempleadas, con 28.742 inscritas, es decir, el 62,4% del total. Por sectores, los servicios concentran la mayor parte del paro, con 30.877 desempleados, seguidos de la industria, con 3.980; la construcción, con 3.292; y la agricultura, con 3.087. A ellos se suman 4.835 personas incluidas en el colectivo sin empleo anterior.

El sector servicios experimenta un gran descenso. / MANUEL MURILLO

El descenso del paro en junio se ha concentrado especialmente en los servicios, con 468 desempleados menos. También ha bajado en la agricultura, con 128 parados menos; en la industria, con 81 menos; y en la construcción, con una reducción de 60 personas. En cambio, el colectivo sin empleo anterior ha aumentado en 66 personas.

Además de los 6.404 desempleados menos respecto a junio del año pasado, la provincia cuenta con 8.360 demandantes de empleo menos que hace un año.

Situación en Andalucía

En el contexto andaluz, Córdoba registra la quinta mayor caída absoluta del paro en junio. La provincia donde más ha bajado el desempleo ha sido Cádiz, con 3.933 parados menos, seguida de Málaga (-3.123), Sevilla (-1.835), Almería (-813), Córdoba (-671), Jaén (-617), Granada (-602) y Huelva (-3).

Recepcionistas atienden a clientes en un hotel de Córdoba. / A. J. GONZÁLEZ

En el conjunto de Andalucía, el paro registrado bajó en 11.597 personas en junio respecto al mes anterior, un 2,12% menos, hasta situarse en 536.523 desempleados. La comunidad lidera así la caída del paro en España por tercer mes consecutivo.

También crece la contratación. En junio se registraron 306.504 contratos en Andalucía, un 9,88% más que en el mismo mes del año anterior. De todos ellos, 119.134 fueron indefinidos y 187.370 temporales.