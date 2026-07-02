Córdoba registra cerca de 10.000 solicitudes en el proceso de regularización de inmigrantes

Cerca de 10.000 solicitudes se han presentado en Córdoba dentro del proceso de regularización de migrantes impulsado por el Gobierno de España. En concreto, la provincia ha registrado 9.951 peticiones, lo que la sitúa como la segunda de Andalucía con menor volumen de solicitudes, solo por delante de Jaén.

Los datos se desprenden de la comparecencia ofrecida este jueves por la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, quien ha informado de que en toda España se han registrado 1.174.978 solicitudes en este procedimiento extraordinario.

Colombia, la nacionalidad más repetida

Andalucía es la cuarta comunidad autónoma con mayor número de solicitudes, con 161.557, solo por detrás de Cataluña, con más de 257.000, Madrid, con 202.000, y la Comunidad Valenciana, con 167.000. En la región, el 58,2% de las solicitudes han sido presentadas por hombres, frente al 41,8% correspondiente a mujeres.

Oficina de atención al ciudadano ciudadanía sobre el proceso de regularización de inmigrantes. / A.J .González

En la comunidad andaluza, la nacionalidad más repetida entre los solicitantes es la colombiana, con casi una de cada cuatro peticiones, el 23,8% del total. Le siguen Marruecos, con el 20,3%, Venezuela, con el 8,6%, Senegal, con el 7,7%, Paraguay, con el 5,8%; Perú, con el 5,7%; Nicaragua, con el 4%, Honduras, con el 3,6%, Argentina, con el 3,4%, y Argelia, con el 2,1%. El resto de nacionalidades agrupa el 15,2%.

Por provincias, Málaga es la que concentra el mayor número de solicitudes en Andalucía, con cerca de 40.000. Le siguen Sevilla, con 33.690, y Almería, con 32.638. Tras ellas se sitúan Granada, con 16.629; Cádiz, con 11.641; Huelva, con 10.359; Córdoba, con 9.951; y Jaén, con 6.750.

Un «avance importantísimo»

El delegado del Gobierno en Andalucía, Pedro Fernández, ha destacado este jueves, durante una atención a medios en Escúzar (Granada), que «todos salimos ganando» con este proceso de regularización, que en sus palabras supone «quitar carga de miedo y temor» y representa un «avance importantísimo».

Oficina de Correos durante proceso de regularización de inmigrantes. / A.J. González

En un vídeo difundido para ofrecer los primeros datos disponibles del procedimiento, abierto hasta el pasado 30 de junio, la ministra Elma Saiz ha subrayado que el volumen total de solicitudes, más de 1,17 millones, «pone en valor la necesidad de llevar a cabo un procedimiento de este tipo». Según ha defendido, esta medida permitirá que cientos de miles de personas que ya residen en España, pero viven «con miedo y sin derechos», puedan afrontar el futuro «con ilusión y con esperanza».

En cuanto a la procedencia de los solicitantes a nivel nacional, la también portavoz del Gobierno ha señalado que el 67% procede de América Central y América del Sur. Colombia concentra el 26% del total de solicitudes, seguida de Marruecos, con el 13,4%; Venezuela, con el 11,7%; y Perú, con el 8,8%. «Estamos ante un procedimiento exitoso, un verdadero hito de nuestra política migratoria y un trabajo colectivo del que podemos sentirnos muy orgullosos», ha concluido la ministra.