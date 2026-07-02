COMER EN CÓRDOBA
Ruta por el mejor rabo de toro de Córdoba: tres paradas ganadoras para probar el guiso más emblemático
Dos restaurantes y una taberna se alzan con los premios del 3º Concurso Profesional del Guiso de Rabo de Toro Cordobés
Córdoba tiene muchos platos reconocibles, pero pocos condensan tanto sabor, memoria y tradición como el rabo de toro. Guiso lento, salsa intensa, carne melosa y una receta que forma parte de la identidad gastronómica de la ciudad. Presente en la carta de la mayoría de restaurantes y tabernas que basan su cocina en la tradición cordobesa, los premios otorgados por el 3º Concurso Profesional del Guiso de Rabo de Toro Cordobés, organizado por la Cofradía Gastronómica del Rabo de Toro Cordobés, ofrecen ahora pistas de dónde pueden degustarse las mejores recetas de este suculento plato.
La tercera edición de este certamen ha reconocido a Misa de 12 y La Posada del Caballo Andaluz como ganadores ex aequo en la categoría de restaurantes, mientras que Bodega San Basilio se ha impuesto en la modalidad de tabernas.
El resultado permite trazar una ruta gastronómica por Córdoba con tres paradas muy distintas entre sí: un restaurante actual en la zona del Vial, un restaurante tradicional en pleno Alcázar Viejo y una bodega en el barrio en San Basilio. Tres formas de acercarse a un mismo plato: el rabo de toro cordobés.
Primera parada: Misa de 12, cocina cordobesa en clave actual en el Vial
La primera parada de esta ruta lleva hasta Misa de 12, situado en el número 23 de la avenida Al-Nasir, en la zona del Vial. El restaurante se presenta como un espacio dedicado a la gastronomía cordobesa en un ambiente “acogedor y auténtico”, con una propuesta basada en ingredientes frescos y de calidad.
Según detalla el restaurante, “nuestro rabo de toro se distingue por su sabor excepcional y su textura tierna y jugosa”. La clave, según indican, está en utilizar ingredientes de la más alta calidad y seguir meticulosamente una receta tradicional que ha sido perfeccionada a lo largo de los años.
La parada tiene además un interés añadido para quienes buscan una versión del rabo de toro en un entorno menos vinculado al circuito turístico clásico del casco histórico. El Vial se ha consolidado en los últimos años como una zona de restauración muy frecuentada por público local, con propuestas que combinan cocina tradicional, tapeo y formatos más actuales.
Segunda parada: La Posada del Caballo Andaluz, tradición en el Alcázar Viejo
La segunda dirección ganadora se encuentra en uno de los barrios con más personalidad de Córdoba. La Posada del Caballo Andaluz está ubicada en la calle San Basilio, 16, en pleno Alcázar Viejo.
Su emplazamiento ya marca buena parte de su atractivo: San Basilio es uno de los espacios más ligados a los patios, a la Córdoba histórica y a la cocina tradicional que buscan tanto vecinos como visitantes. En este contexto, el rabo de toro encaja como plato de referencia para quienes quieren una experiencia gastronómica asociada al casco antiguo.
En una ruta por los mejores rabos de toro de Córdoba, esta parada tiene un perfil muy claro: cocina tradicional, barrio histórico y proximidad a algunos de los grandes hitos patrimoniales de la ciudad, como el entorno del Alcázar de los Reyes Cristianos, las Caballerizas Reales y la zona monumental.
Tercera parada: Bodega San Basilio, el triunfo de la taberna
La tercera parada es Bodega San Basilio, ganadora en la categoría de tabernas. Su reconocimiento tiene un valor especial porque el rabo de toro es, además de plato de restaurante, una receta muy vinculada a la taberna cordobesa: barra, vino, guiso, ración compartida y cocina de fondo.
En esta edición, Bodega San Basilio se ha impuesto dentro de una modalidad con una nómina muy reconocible de establecimientos cordobeses. Su victoria sitúa al barrio de San Basilio como uno de los puntos fuertes de esta ruta. La zona concentra dos de los tres premios principales del certamen: La Posada del Caballo Andaluz, en restaurantes, y Bodega San Basilio, en tabernas. Para quien quiera plantear una ruta gastronómica a pie, el Alcázar Viejo se convierte así en el epicentro del rabo de toro premiado.
Más referentes del rabo de toro en Córdoba
Si se quiere ampliar la ruta, puede tomarse como referencia a los 21 establecimientos que han concurrido al certamen de este año.
En la categoría de tabernas han participado establecimientos como Santa Marina, El Poema, La Cuarta, Gran Capitán, Bodegas Campos, El Antojito, Bodega San Basilio, La Yerbabuena, Hermanos Salcedo, Los Turruñuelos, Biarritz, Pepe Salinas y El Pisto de San Miguel.
Mientras que en la categoría de restaurantes han formado parte del concurso establecimientos como Bodegas Campos, La Cazuela de la Espartería, El Burladero, El Coto, Mesón San Basilio, Misa de 12, La Almudaina, La Posada del Caballo Andaluz y La Viuda.
Un concurso que consolida el plato como reclamo gastronómico
El tercer Concurso Profesional del Guiso de Rabo de Toro Cordobés ha reunido a 21 establecimientos referentes de la gastronomía local, entre tabernas y restaurantes. Durante la semana del certamen, los participantes ofrecieron sus propuestas en sus propios locales, lo que permitió al público acercarse a distintas versiones de una misma receta.
La Cofradía Gastronómica del Rabo de Toro Cordobés, organizadora del concurso, tiene entre sus fines la promoción de este plato como una de las grandes señas de identidad culinaria de Córdoba. El presidente de la cofradía, Ricardo Rojas, ha destacado el alto nivel de esta tercera edición y la dificultad del jurado para elegir a los ganadores. La conclusión es clara: el rabo de toro no solo sigue vivo en Córdoba, sino que mantiene un nivel competitivo entre restaurantes y tabernas.
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