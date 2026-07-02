Una coordinadora pide al Ayuntamiento de Córdoba que compre los cines de verano Fuenseca, Delicias y Olimpia

Una veintena de asociaciones vecinales y culturales, además de partidos políticos como Hacemos Córdoba o Izquierda Unida han creado una coordinadora en defensa de los cines de verano (Coordinadora SOS Cines de Verano). Los integrantes de esta plataforma han hecho un llamamiento a la ciudadanía cordobesa para sumarse a esta iniciativa que quiere estudiar y consensuar una estrategia conjunta de acciones sobre la situación actual del Patrimonio material e inmaterial de los cines de verano, Delicias, Fuenseca, Olimpia y Coliseo San Andrés. Este verano, solo el último de estos espacios ha podido abrir sus puertas, después de que el propietario de los tres primeros reconociera que no abriría esta temporada.

A nivel municipal, el cierre de los cines de verano ha generado un debate político en torno a la posibilidad de que el Ayuntamiento de Córdoba adquiera estos espacios para preservar su calificación urbanística, impidiendo que se especule con ellos, y conservar las proyecciones cinematográficas. El equipo de gobierno ha cambiado esta misma semana de parecer y se ha abierto a la posibilidad de expropiar los cines. La oposición recela de este cambio de planteamiento y lamenta que el PP no comprara los espacios cuando pudo hacerlo. Además, exige que se active la declaración de Bien de Interés Cultural (BIC), tal y como se consensuó en 2023. Precisamente este jueves se hizo pública la iniciativa de un grupo de mujeres que ha pedido formalmente a la Junta de Andalucía que declare BIC los cines y propone declararlos Lugar de Interés Etnológico por su valor cultural, social, urbano y bioclimático.

Terraza de verano del cine Magdalena, el último que cerró en el Centro, dejando los cuatro actuales / JUAN M. NIZA

Piden al Ayuntamiento que compre los cines

La coordinadora SOS cines de verano ha acordado, por un lado, pedir al Ayuntamiento de Córdoba que compre los cines de verano Fuenseca, Delicias y Olimpia como Patrimonio de la ciudad de Córdoba, y por otro lado, piden a la Corporación municipal que cumpla el acuerdo plenario, tomado por unanimidad el pasado 19 de octubre de 2023, de instar a la Junta de Andalucía la declaración de Bien de Interés Cultural de los cuatro espacios enclavados en el casco histórico de la ciudad. La presentación formal de la coordinadora se hará el 7 de julio, a las 10 horas en la puerta del Ayuntamiento de Córdoba.

El cine Delicias, casi al completo en una noche de verano. / JUAN M. NIZA

Asociaciones integrantes de la coordinadora

Las asociaciones y organizaciones que actualmente integran la coordinadora son la Asociación Vecinal Axerquía, Asociación Vecinal Cerro de la Golondrina, Asociación Vecinal Galea Vetus, Asociación Vecinal La Fuenseca, Santa Marina, Orive, Asociación Vecinal La Medina, Asociación vecinal Puerta de Almodóvar, Asociación Vecinal Regina Magdalena, Asociación Vecinal San Lorenzo Existe, Asociación Cultural Juan 23, Plataforma la Filmoteca se queda, Asociación Cine Cercano, Asociación Cines de verano de Córdoba, Pax Patios de la Axerquía, Revelociona, Colectivo Prometeo, grupo municipal Hacemos Córdoba, Izquierda Unida, Verdes Equo y Andalucía Entre Tod@s.