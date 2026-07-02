Tráfico
Los conductores cordobeses pierden casi un millón de puntos desde la entrada en vigor del carnet
La provincia registra más de 323.000 sanciones y 988.000 puntos retirados desde 2006, lo que ha llevado a 5.255 conductores a perder su permiso
Casi un millón de puntos retirados en dos décadas. El carnet por puntos, que entró en vigor en España en 2006, ha dejado en la provincia de Córdoba un balance de 323.747 sanciones con detracción de puntos y 988.501 puntos retirados en estos 20 años.
La cifra resume el impacto de una de las reformas más importantes en materia de seguridad vial en España, al implantar un sistema que no solo sanciona económicamente, sino que penaliza directamente la conducta del conductor hasta dejarlo, en los casos más graves o reincidentes, sin permiso para circular.
Más de 5.000 carnets perdidos
Según los datos facilitados por la Dirección General de Tráfico (DGT), esa pérdida de casi un millón de puntos se ha traducido en 5.255 pérdidas de vigencia del permiso por agotamiento del saldo. Es decir, más de 5.000 conductores cordobeses han perdido el carnet durante estas dos décadas y han tenido que iniciar el proceso para poder recuperarlo.
Tráfico no dispone de datos sobre cuántos de esos 5.255 permisos han sido finalmente recuperados. No obstante, en la provincia sí se han realizado más de 2.000 cursos vinculados al sistema del carnet por puntos. En concreto, 1.142 han sido cursos para la recuperación del permiso y 967 para la recuperación de puntos.
Entre los principales motivos de las sanciones con pérdida de puntos, la DGT destaca el exceso de velocidad, el consumo de alcohol al volante, no llevar puesto el cinturón de seguridad y no respetar las señales de tráfico.
Impacto positivo
Desde Tráfico recalcan la efectividad de la medida. Hace dos décadas, recuerdan, en España morían por accidente de tráfico once personas al día, mientras que actualmente la cifra se sitúa en torno a cuatro. El sistema, no obstante, ha seguido en revisión y mejora desde su implantación.
La última gran reforma llegó hace cuatro años, cuando se endurecieron las sanciones por distracciones al volante, uso del teléfono móvil y exceso de velocidad. También se unificaron los plazos para recuperar el saldo inicial de puntos.
En Córdoba, el impacto de estas políticas de seguridad vial se aprecia también en la evolución de la siniestralidad. El año pasado se registraron 21 fallecidos en carretera en la provincia, frente a los 74 de 2005, lo que supone una caída del 71,6%.
Balance nacional
A nivel nacional, España ha reducido un 73,5% su tasa de siniestralidad vial desde la implantación del permiso por puntos, al pasar de 128 fallecidos por millón de habitantes a 37.
Además, el 73% del censo de conductores conserva los 15 puntos íntegros y más del 90% mantiene 12 puntos o más. Por otro lado, más del 91% de los conductores que han perdido la vigencia de su permiso lo han hecho una sola vez, mientras que cerca del 8% ha reincidido en dos ocasiones.
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