Cazan a dos conductores a más de 160 km/h en una carretera limitada a 70 en la A-431 en Córdoba

La Guardia Civil investiga a dos conductores como presuntos autores de sendos delitos contra la seguridad vial después de que fueran detectados circulando a velocidades de 168 y 163 kilómetros por hora en la carretera A-431, que une Córdoba con Lora del Río, en un tramo con limitación específica de 70 kilómetros por hora.

Los hechos ocurrieron durante un control nocturno de velocidad, alcohol y drogas establecido por agentes del subsector de Tráfico de la Guardia Civil de Córdoba en esta vía, donde existe un elevado índice de siniestralidad y una importante densidad de tráfico.

Al no ser posible detener a los vehículos en el momento de la infracción, la identificación de los conductores fue asumida por el Grupo de Investigación y Análisis de Tráfico (GIAT), integrado en la Unidad de Investigación de Seguridad Vial (UNIS) de la Benemérita.

Los infractores superaron en más de 80 kilómetros por hora el límite

Tras las gestiones realizadas, ambos conductores han sido investigados por un presunto delito contra la seguridad vial al superar en más de 90 kilómetros por hora el límite máximo permitido en una vía interurbana, una conducta tipificada en el artículo 379.1 del Código Penal.

La Guardia Civil recuerda que este delito puede conllevar penas de prisión de entre tres y seis meses, multas de seis a doce meses o trabajos en beneficio de la comunidad de 31 a 90 días. Además, en todos los casos está prevista la retirada del permiso de conducir por un periodo de entre uno y cuatro años.

Noticias relacionadas

El Instituto Armado ha subrayado la especial peligrosidad de este tipo de comportamientos, especialmente durante la noche y en una carretera frecuentada por usuarios vulnerables. Asimismo, insiste en la necesidad de respetar los límites de velocidad, especialmente en tramos donde las condiciones de circulación pueden incrementar el riesgo de accidente.