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El Carmen abre la piscina principal y mantiene cerrada la infantil tras la intoxicación de cuatro menores

Los gestores trasladan un mensaje de tranquilidad a los usuarios mientras se revisa el circuito eléctrico y motores de la instalación

Acceso a la piscina El Carmen este jueves.

Acceso a la piscina El Carmen este jueves. / Manuel Murillo

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Adrián Ramírez

Adrián Ramírez

Córdoba

La piscina de El Carmen de Córdoba capital ha retomado este jueves la actividad de forma parcial después de que cuatro menores resultaran intoxicados el miércoles en las instalaciones y dos de ellos fueran trasladados al Reina Sofía.

La piscina principal permanece abierta, mientras que la de chapoteo, la de menor tamaño, continúa cerrada a la espera de nuevas comprobaciones.

Desde el complejo han explicado que en esa piscina pequeña se está revisando la instalación eléctrica para comprobar que los motores y el resto del sistema funcionan correctamente. Una vez finalizada esta revisión, los responsables esperarán la autorización de la Junta de Andalucía para poder reabrirla, aunque por el momento se desconoce cuándo podrá producirse.

Piscina El Carmen este jueves.

Piscina El Carmen este jueves. / Manuel Murillo

Mensaje de tranquilidad

Aun así, desde la piscina insisten en trasladar un mensaje de tranquilidad a los usuarios y reiteran que no existe riesgo para bañarse en la piscina principal. A primera hora de la tarde de este jueves, las instalaciones han mantenido actividad, con familias y niños acudiendo al recinto para refrescarse en pleno aviso naranja por altas temperaturas. Algunos usuarios mostraban también su confianza en el complejo y en sus gestores tras lo ocurrido.

Un fuerte olor dio la voz de alarma

Según han explicaron ayer miércoles los responsables de la instalación, el incidente se habría originado en torno a las 18.30 horas por un fallo en un motor de la piscina, lo que habría impedido el correcto funcionamiento del circuito de agua y cloro y provocado un fuerte olor que afectó a los menores que se encontraban bañándose.

Piscina del Colegio Virgen del Carmen.

Piscina del Colegio Virgen del Carmen. / CÓRDOBA

El servicio de emergencias 112 Andalucía recibió el aviso poco antes de las 19.00 horas y activó de inmediato el correspondiente dispositivo de asistencia, resultando cuatro menores de edad afectados, dois de los cuales tuvieran que ser trasladados al Reina Sofía. Hasta las instalaciones del complejo educativo se desplazaron efectivos del 061, así como agentes de la Policía Nacional y de la Policía Local.

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La Policía Nacional mantiene abierta la investigación para determinar las causas exactas del incidente.

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