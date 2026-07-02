El Ayuntamiento de Córdoba lanza una web para promocionar las actividades durante las noches de verano

El Ayuntamiento de Córdoba ha presentado este jueves la web Córdoba es más noches de verano, en la que recoge las actividades y espectáculos nocturnos en la ciudad de cara a intentar reactivar la temporada baja de turismo.

La teniente de alcalde de Turismo del Ayuntamiento de Córdoba, Marián Aguilar, ha explicado que el objetivo es que esta web sea "el tractor de despertar las ganas de venir a disfrutar la ciudad como un destino excelente también para los meses de julio y agosto".

Una web "viva" e "inclusiva"

Aguilar ha señalado que se trata de una página "viva, accesible e inclusiva", en la que irán introduciendo información para informar "al turismo que ya está en la ciudad", pero también para "crear una marca" que ponga de manifiesto que los meses de verano también son una opción para visitar la ciudad.

Captura de pantalla de la 'home' de la web presentada por el Ayuntamiento. / CÓRDOBA

Para Marián Aguilar, Córdoba es "una ciudad visitable los 365 días al año". "Lo que hemos querido mostrar es que Córdoba es una ciudad viva cuando cae la noche, que tiene una gran diversidad, excelente en la oferta cultural, una diversidad excelente en su patrimonio cultural y una diversidad excelente también en su patrimonio gastronómico y en su comercio", ha añadido.

Los eventos de las noches de verano

Espectáculos como "Naturaleza encendida" en el Alcázar de los Reyes Cristianos, el espectáculo ecuestre de Caballerizas Reales, las visitas nocturnas a la Mezquita-Catedral o las representaciones teatrales en el Palacio de Viana dentro del programa 'Viana a escena' son algunas de las propuestas incluidas en la página web.

Marian Aguilar, en la presentación de la web. / CÓRDOBA

La iniciativa municipal de abrir los museos municipales en horario nocturno durante el verano, secundada por el Cabildo Catedralicio con la apertura de la Ruta de las Iglesias Fernandinas, son otras de las opciones además de los distintos espectáculos musicales.

Así, durante julio y agosto se celebran eventos como el Festival de la Guitarra, Córdoba Live, Califa Fest o Planneo Córdoba Joven, de los que la nueva web ofrece toda la información.