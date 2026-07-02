El Ayuntamiento de Córdoba destina 1,8 millones a la reforma de 13 colegios que estarán en obras este otoño

El Ayuntamiento de Córdoba va a sacar a licitación en breve la reforma de 13 colegios de Córdoba, que se esperan estén en obras el próximo otoño. Las actuaciones se llevarán a cabo en los colegios Guillero Romero Fernández (194.847 euros); Algafequi (175.552); Los Califas (175.352); Albolafia (167.889); San Vicente Ferrer (120.042); Averroes (160.999); Jerónimo Luis de Cabrera (154.640); Abderramán (110.055); San Fernando (141.477); Aljoxani (132.652); Santa Bárbara (131.352); Manuel Enrique Barrios (101.747) y López Diéguez (84.177).

El delegado de Infraestructuras, Miguel Ruiz Madruga, y la delegada de Educación, Narci Ruiz, han informado sobre las inminentes reformas en estos centros escolares, que se completarán con actuaciones en otros 13 colegios más que saldrán en los próximos meses. El arreglo de los centros escolares y el mantenimiento han sido "una prioridad" en estos tres años de gobierno, según ha asegurado el edil del PP.

El delegado de Infraestructuras, Miguel Ruiz Madruga, y la delegada de Educación, Narci Ruiz, / PATRICIA CACHINERO

Un plan de reforma de 26 colegios

El compromiso municipal era llevar a cabo un plan de reforma de 26 colegios de Córdoba, de los cuales ya salió a licitación la redacción de los proyectos por 369.000 euros. De ellos, se han entregado ya los 13 primeros colegios, que son los que van a salir a licitación de manera inminente. En total, se invertirán 1.859.798 euros y se van a licitar en seis lotes de entre 295.000 y 300.000 euros para agilizar la ejecución de los proyectos.

El delegado Ruiz Madruga ha explicado que para la redacción de los proyectos de reforma se ha tenido en cuesta la visión técnica, y las opiniones de las AMPAS y la comunidad educativa, aunque de manera previa se han solventado asuntos de seguridad de los centros que lo necesitaban.

Las obras se adaptarán a las necesidades de cada centro y así, por ejemplo, en el Algafequi se cambiarán las carpitenrias exteriores y los acristalamientos, se mejorará la instalación eléctrica, el alumbrado de emergencias y los elementos de evacuación; mientras que en el Averroes se acometerá la reforma de algunos aseos, se mejorará la rampa de acceso a infantil, se sustituirán las carpinterías exteriores y se corregirán las filtraciones de aire.

El delegado de Infraestructuras, Miguel Ruiz Madruga, y la delegada de Educación, Narci Ruiz, / PATRICIA CACHINERO

Plazos de ejecución

Todos ellos son proyectos complejos que tendrán un plazo de ejecución de entre 3 y 4 meses. Así, el lote 1 incluirá los colegios Algafequi y San Vicente Ferrer tendrá un plazo de 4 meses; el lote 2 Los Califas y Averroes, 3 meses; lote 3: Alfolafia y Abderramán, 3 meses; lote 4 Jerónimo Luis de Cabrera y San Fernando, 3,5 meses; y el lote 5, Aljoxaní y Santa Bárbara, 3 meses.

Cuando las obras se adjudiquen, el Ayuntamiento celebrará reuniones previas con los centros escolares afectados para articular las medidas de seguridad por las afecciones que tendrán las obras.

9,9 millones invertidos en colegios al final del mandato

Ruiz Madruga ha cifrado en 4,5 millones el presupuesto ya invertido ebn obras de reforma de colegios, que se han ido cargando a los fondos PFEA, fondos europeos y fondos municipales, y que han incluido por ejemplo la instalación de los toldos y la plantación de árboles: 186 entre 2024 y 25, y 133 este 2026. Asimismo, ha asegurado que se ha incrementado un 132,5% el presupuesto destinado a estas mejoras: de los 172.000 a 400.000 euros de 2024 a 2025. "Al final del mandato se habrán invertido 9,9 millones en colegios. Nos queda mucho por hacer, pero esto confirma la apuesta de Bellido por mejorar los centros escolares de Córdoba", ha asegurado el edil.