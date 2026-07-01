El futuro de los cines de verano de Córdoba sigue centrando el debate político y ciudadano. Tras la disposición del Ayuntamiento a estudiar fórmulas como la compra, el alquiler o la expropiación para garantizar su continuidad, el propietario de los cines Fuenseca, Delicias y Olimpia, Antonio Amil, reclama diálogo y asegura que "antes de una expropiación tendría que haber una negociación". Por otro lado, los bomberos de la Diputación ya han regresado a Córdoba tras participar en las labores de rescate y ayuda humanitaria en Venezuela, donde han sido testigos de la magnitud de la devastación provocada por el terremoto. Además, el Córdoba CF continúa reforzando su plantilla de cara a la próxima temporada con el fichaje del central cántabro Juan Gutiérrez, una de las piezas más cotizadas del mercado de Segunda División y llamado a apuntalar la defensa blanquiverde.

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