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Las tres noticias más importantes de la tarde en Córdoba

La nueva respuesta del Ayuntamiento por proteger los cines de verano, el regreso de los bomberos cordobeses tras su misión de rescate en Venezuela y el fichaje del central Juan Gutiérrez por el Córdoba CF abren nuestros titulares destacados del miércoles

Público en el cine de verano Delicias.

Público en el cine de verano Delicias. / Chencho Martínez

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Cristina Ramírez

Cristina Ramírez

Córdoba

El futuro de los cines de verano de Córdoba sigue centrando el debate político y ciudadano. Tras la disposición del Ayuntamiento a estudiar fórmulas como la compra, el alquiler o la expropiación para garantizar su continuidad, el propietario de los cines Fuenseca, Delicias y Olimpia, Antonio Amil, reclama diálogo y asegura que "antes de una expropiación tendría que haber una negociación". Por otro lado, los bomberos de la Diputación ya han regresado a Córdoba tras participar en las labores de rescate y ayuda humanitaria en Venezuela, donde han sido testigos de la magnitud de la devastación provocada por el terremoto. Además, el Córdoba CF continúa reforzando su plantilla de cara a la próxima temporada con el fichaje del central cántabro Juan Gutiérrez, una de las piezas más cotizadas del mercado de Segunda División y llamado a apuntalar la defensa blanquiverde.

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Antonio Amil, dueño de los cines de verano Fuenseca, Delicias y Olimpia: "Antes de una expropiación tendría que haber una negociación"

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