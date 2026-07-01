La actualidad del día
Las tres noticias más importantes de la tarde en Córdoba
La nueva respuesta del Ayuntamiento por proteger los cines de verano, el regreso de los bomberos cordobeses tras su misión de rescate en Venezuela y el fichaje del central Juan Gutiérrez por el Córdoba CF abren nuestros titulares destacados del miércoles
El futuro de los cines de verano de Córdoba sigue centrando el debate político y ciudadano. Tras la disposición del Ayuntamiento a estudiar fórmulas como la compra, el alquiler o la expropiación para garantizar su continuidad, el propietario de los cines Fuenseca, Delicias y Olimpia, Antonio Amil, reclama diálogo y asegura que "antes de una expropiación tendría que haber una negociación". Por otro lado, los bomberos de la Diputación ya han regresado a Córdoba tras participar en las labores de rescate y ayuda humanitaria en Venezuela, donde han sido testigos de la magnitud de la devastación provocada por el terremoto. Además, el Córdoba CF continúa reforzando su plantilla de cara a la próxima temporada con el fichaje del central cántabro Juan Gutiérrez, una de las piezas más cotizadas del mercado de Segunda División y llamado a apuntalar la defensa blanquiverde.
- CINES | Antonio Amil, dueño de los cines de verano Fuenseca, Delicias y Olimpia: "Antes de una expropiación tendría que haber una negociación"
- VENEZUELA | Los bomberos de la Diputación regresan a Córdoba desde Venezuela: "Han caído muchísimos edificios como un sándwich"
- FÚTBOL | El Córdoba CF firma al central cántabro Juan Gutiérrez: así juega una de las piezas más cotizadas de Segunda
Además, destacamos estas otras noticias:
Cines de verano
- El Ayuntamiento de Córdoba se abre a comprar, alquilar o expropiar los cines de verano y quiere proteger sus suelos
- El consejo del distrito Centro mantiene sus demandas sobre los cines de verano y pide al Ayuntamiento de Córdoba que los compre
- Un grupo de mujeres cordobesas impulsa la declaración BIC de los cines de verano de Córdoba ante la Junta de Andalucía
Córdoba ciudad
- SUCESOS | Detenido en Córdoba un investigado por apología del terrorismo reclamado por la Audiencia Nacional
- POLÉMICA | La Policía dará explicaciones a los sindicatos por los dos agentes que hicieron de vigilantes en una caseta de Feria
- VERANO | Córdoba abre sus escuelas de verano: 1.840 niños, conciliación y ocio saludable
- GASTRONOMÍA | La chef Elena Arzak será la estrella invitada del 11º Córdoba Califato Gourmet del 19 al 21 de octubre
- LIMPIEZA | Cinco equipos especializados de Sadeco limpiarán a fondo 61 colegios públicos de Córdoba durante el verano
Provincia
- Tédax de la Guardia Civil destruyen un proyectil de la Guerra Civil localizado en un coto de caza de Hinojosa del Duque
- CULTURA | Más de 250 vecinos y vecinas de la localidad cordobesa de Hinojosa del Duque se preparan para representar La vaquera de la Finojosa
- OBITUARIO | Fallece en Priego de Córdoba el sacerdote José Camacho Marfil, Hijo Predilecto de la localidad
Deportes
Andalucía
- PP y Vox salvan la prioridad nacional copiando los pactos de otras comunidades y dejan pendiente el Gobierno
- Malestar en la Policía Nacional de Córdoba por dos agentes que trabajaron como seguridad en una caseta de Feria
- Una mujer muere y otra resulta herida de gravedad en un accidente junto al cementerio de La Fuensanta de Córdoba
- Seis heridos con quemaduras por ácido sulfúrico tras una fuga en la nueva fábrica de cobre verde de Cunext en Córdoba
- Conmoción en el barrio del Guadalquivir de Córdoba por la muerte repentina de un vecino mientras desayunaba en un bar
- Comienzan las obras de un nuevo barrio en Córdoba: se construirán 1.331 viviendas en esta ubicación
- La nueva ola de calor en Córdoba tiene el nombre de ‘Bernardo’ y será larga: los termómetros no bajarán de los 40 grados
- El hotel de la calle San Pablo cambia de manos y tendrá 5 estrellas y el de la Cuesta del Bailío se reinventa como apartamentos turísticos
- Los gasolineros de Córdoba avisan a las puertas de las vacaciones: 'La retirada del IVA rebajado el 30 de junio tendrá un impacto directo en consumidores y empresas