La nueva ordenanza de veladores sigue en pausa un año después de que el Ayuntamiento de Córdoba diera a conocer sus novedades, a la espera de los cambios en el decreto de ruido de la Junta. Mientras tanto, el CMC, Hostecor y Urbanismo tienen percepciones distintas de este baipás. Por otra parte, Córdoba cuenta con un radar menos que hace un año y deja las carreteras con 45 dispositivos fijos. Uno de ellos, ubicado en la A-4, es uno de los dispositivos que más multan de España, con 21.792 denuncias en 2025. En otro orden de cosas, el Festival de la Guitarra de Córdoba abre esta noche el telón tras el prólogo de la semana pasada para recibir el fin de gira de Paco Peña y la despedida de Love of Lesbian, en una edición que contará con una nutrida representación de guitarristas de todos los géneros.

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