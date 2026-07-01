La actualidad del miércoles 1 de julio
Las tres noticias más importantes de la mañana en Córdoba
La pausa de la nueva ordenanza de veladores, el mapa de los radares de Córdoba y el inicio del Festival de la Guitarra abren el quiosco digital en el inicio de un nuevo mes
La nueva ordenanza de veladores sigue en pausa un año después de que el Ayuntamiento de Córdoba diera a conocer sus novedades, a la espera de los cambios en el decreto de ruido de la Junta. Mientras tanto, el CMC, Hostecor y Urbanismo tienen percepciones distintas de este baipás. Por otra parte, Córdoba cuenta con un radar menos que hace un año y deja las carreteras con 45 dispositivos fijos. Uno de ellos, ubicado en la A-4, es uno de los dispositivos que más multan de España, con 21.792 denuncias en 2025. En otro orden de cosas, el Festival de la Guitarra de Córdoba abre esta noche el telón tras el prólogo de la semana pasada para recibir el fin de gira de Paco Peña y la despedida de Love of Lesbian, en una edición que contará con una nutrida representación de guitarristas de todos los géneros.
- Córdoba aparca la nueva ordenanza de veladores a la espera de los cambios en el decreto de ruido de la Junta de Andalucía
- El mapa de radares de Córdoba baja a 45 tras perder uno en la Cuesta del Espino
- Paco Peña despide gira y Love of Lesbian cierra 25 años en la jornada inaugural del Festival de la Guitarra de Córdoba
Además, destacamos estas otras noticias:
Córdoba ciudad
- La nueva ordenanza de veladores de Córdoba medirá las terrazas por metros y prevé multas de hasta 3.000 euros
- Una mujer muere y otra resulta herida de gravedad en un accidente junto al cementerio de La Fuensanta
- La regularización de inmigrantes en Córdoba duplica las previsiones con 9.800 solicitudes
- Empieza la obra de una vía de cuatro carriles en Córdoba: conectará Huerta de Santa Isabel Oeste con la A-431
- PSOE y Hacemos redoblan la presión por la limpieza y exigen la dimisión del presidente de Sadeco
- El Caizem de Córdoba incorporará hasta quince nuevos equipos de investigación para vigilar enfermedades de origen animal
Provincia
- Lucena inicia el expediente para la protección del muro del Carmen tras el informe favorable de la Junta de Andalucía
- Los campamentos de verano de la Diputación regresan a Cerro Muriano con instalaciones renovadas
Andalucía
- Vox tumba la primera investidura de Moreno y el PP mueve ficha para lograr la presidencia andaluza en 48 horas
Córdoba CF
Cultura
Economía
- Quién entra y quién sale de la lista de morosos de Hacienda 2025: regresan Isabel Pantoja y Negreira
- Malestar en la Policía Nacional de Córdoba por dos agentes que trabajaron como seguridad en una caseta de Feria
- Seis heridos con quemaduras por ácido sulfúrico tras una fuga en la nueva fábrica de cobre verde de Cunext en Córdoba
- Conmoción en el barrio del Guadalquivir de Córdoba por la muerte repentina de un vecino mientras desayunaba en un bar
- Comienzan las obras de un nuevo barrio en Córdoba: se construirán 1.331 viviendas en esta ubicación
- La nueva ola de calor en Córdoba tiene el nombre de ‘Bernardo’ y será larga: los termómetros no bajarán de los 40 grados
- Los gasolineros de Córdoba avisan a las puertas de las vacaciones: 'La retirada del IVA rebajado el 30 de junio tendrá un impacto directo en consumidores y empresas
- Un amplio dispositivo del Infoca lucha para extinguir el incendio en Las Jaras de Córdoba, que ya está estabilizado
- Accidente en Córdoba: dos atrapados al volcar un coche tras una colisión en la avenida de Barcelona