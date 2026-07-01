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El PSOE de Córdoba denuncia 10 "fiascos" de las políticas culturales de Bellido

Isabel Bernal critica el retraso en la impresión del catálogo de la exposición sobre Egipto, el cierre parcial del Alcázar, la falta de sede para la Orquesta de Córdoba o que se contraprograme el Festival de la Guitarra

Actuación de Vicente Amigo en el inicio del Festival de la Guitarra 2026.

Actuación de Vicente Amigo en el inicio del Festival de la Guitarra 2026. / CÓRDOBA

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Irina Marzo

Irina Marzo

CÓRDOBA

La concejala del PSOE en el Ayuntamiento de Córdoba Isabel Bernal ha denunciado este miércoles el "profundo deterioro" de la política cultural del gobierno local de José María Bellido, al que acusa de gobernar "sin planificación, sin rigor y sin un proyecto cultural para Córdoba". "La gestión cultural del Partido Popular es un auténtico fiasco", ha asegurado la edil socialista que ha señalado 10 "fiascos" de las políticas del Partido Popular.

En primer lugar, Bernal ha señalado la nueva licitación publicada por el Ayuntamiento para imprimir el catálogo de la exposición sobre el Antiguo Egipto, una muestra que cerró sus puertas hace ya tres meses: "Es incomprensible que el gobierno municipal vuelva a licitar un catálogo cuando la exposición terminó hace meses. Ya denunciamos este despropósito en el Pleno y la primera licitación fue rechazada por la secretaría general porque no se ajustaba a la legalidad. Ahora vuelven a insistir en el mismo error. Esto demuestra una absoluta falta de planificación administrativa y política", ha resumido la concejala.

Exposición 'El despertar de la vida' sobre la infancia y adolescencia en el antiguo Egipto.

Exposición 'El despertar de la vida' sobre la infancia y adolescencia en el antiguo Egipto. / Manuel Murillo

Cierre del Alcázar

En segundo lugar, la concejala socialista también ha denunciado "el abandono" que sufre el Alcázar de los Reyes Cristianos, que continúa parcialmente cerrado al público y en obras. Además, Bernal ha denunciado que sigan sin resolverse cuestiones básicas como el saneamiento de los baños, algunos de los cuales siguen evacuando al río Guadalquivir, según sostiene. "Es inadmisible que uno de los principales referentes patrimoniales de Córdoba siga ofreciendo esta imagen mientras el gobierno municipal permanece de brazos cruzados", ha lamentado.

Asimismo, ha criticado que las obras de adaptación de los jardines del Alcázar para ofrecer el espectáculo de Naturaleza Encendida haya cambiado la imagen de los estanques, recortando la parábola que hacen los chorros de agua y eliminando las cascadas que antes conectaban unas piscinas con otras.

El Alcázar de los Reyes Cristianos de Córdoba, durante el espectáculo 'Naturaleza encendida: Navegantes'.

El Alcázar de los Reyes Cristianos de Córdoba, durante el espectáculo 'Naturaleza encendida: Navegantes'. / CÓRDOBA

Contraprogramación del Festival de la Guitarra

Otro de los asuntos criticados por Bernal ha sido la falta de protección institucional al Festival de la Guitarra y la contraprogramación que se produce con el Festival Córdoba Live que también se celebra estos días. "El Ayuntamiento pone todos los recursos públicos al servicio de grandes conciertos privados en El Arenal, pero ni siquiera es capaz de evitar que coincidan hasta seis actuaciones con el Festival de la Guitarra. No se puede hablar de apostar por la cultura mientras se perjudica uno de los festivales más prestigiosos de nuestra ciudad", ha afirmado.

Sede de la Orquesta

En cuarto lugar, Isabel Bernal ha denunciado el incumplimiento de los compromisos adquiridos con la Orquesta de Córdoba, a la que el PP prometió una sede administrativa y un espacio de ensayos digno. Sin embargo, a un año de concluir el mandato y, la Orquesta continúa sin ambas infraestructuras: “Córdoba sigue sin un auditorio acorde con su importancia cultural porque Bellido ha renunciado a pensar en grande para esta ciudad".

Falta de apoyo a artistas cordobeses

Respecto al apoyo a los artistas cordobeses, la edil socialista considera que el gobierno municipal "prefiera ceder espacios públicos a una fundación privada antes que desarrollar una política estable de promoción del arte contemporáneo local". "Nuestros artistas necesitan oportunidades, programación y espacios de calidad. Lo que hace falta es una estrategia cultural que fortalezca el tejido creativo cordobés, no decisiones improvisadas que generan el rechazo del propio sector", ha defendido.

Capitalidad Cultural Mediterránea

Bernal también ha expresado su preocupación por el retraso en el proyecto de la Capitalidad del Mediterráneo, una iniciativa que, a su juicio, "carece de participación, transparencia y liderazgo político".

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En última instancia, ha advertido del progresivo deterioro que sufren espacios patrimoniales de la ciudad, entre ellos el Convento Regina, varios tramos de la muralla, el antiguo Ateneo de Ambrosio de Morales, Cercadilla o la Casa Natal de Julio Romero de Torres; la falta de limpieza y protección del yacimiento de Cercadillas, además de la falta de soluciones para los cines de verano y de "la elevada inversión municipal en festivales privados" frente al abandono de proyectos culturales estratégicos.

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