Este curso
Policía Nacional y Guardia Civil imparten en Córdoba cerca de 1.200 charlas en colegios sobre acoso, ciberacoso, drogas y violencia de género
El Gobierno ha distinguido a los 30 agentes que forman parte de unas ponencias que resultan "fundamentales" para los menores
La Policía Nacional y la Guardia Civil han duplicado sus acciones en centros escolares de Córdoba para concienciar sobre ciberacoso, acoso escolar, drogodependencias y violencia de género, con cerca de 1.200 charlas impartidas durante este curso.
Así lo ha señalado este miércoles la subdelegada del Gobierno en Córdoba, Ana López, durante el acto de reconocimiento a los quince guardias civiles y otros tantos policías nacionales que participan en el Plan Director para la Convivencia y Mejora de la Seguridad Escolar.
Las acciones se duplican
Acompañada por el delegado territorial de Desarrollo Educativo y Formación Profesional, Diego Copé; la comisaria provincial, Dolores López; y el coronel jefe de la Comandancia de la Guardia Civil, Ramón María Clemente, López ha explicado que esta iniciativa, puesta en marcha en 2017, ha tenido un impacto creciente en la provincia. De hecho, ha señalado que se han «prácticamente duplicado» las acciones desde el inicio del plan.
Estas actividades, ha apuntado la subdelegada, resultan «fundamentales» para que los menores «puedan desarrollarse sin los riesgos que supone el mundo digital», una realidad que ya forma parte de su vida diaria. Las actuaciones incluyen charlas, formaciones, campañas de sensibilización y exhibiciones orientadas a acercar las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado a los jóvenes.
Los riesgos para los jóvenes
Entre los asuntos que se abordan figuran el ciberacoso, el acoso escolar, las drogodependencias y la violencia de género. En este último punto, López ha lamentado que haya «muchísimas menores» incorporan al sistema VIogén.
La subdelegada también ha agradecido el sector educativo, del alumnado, de las familias y de los agentes de Policía Nacional y Guardia Civil. Por último, ha recordado que la participación de los efectivos en este programa es voluntaria y ha puesto en valor el compromiso de quienes se adhieren al plan.
- Malestar en la Policía Nacional de Córdoba por dos agentes que trabajaron como seguridad en una caseta de Feria
- Una mujer muere y otra resulta herida de gravedad en un accidente junto al cementerio de La Fuensanta de Córdoba
- Seis heridos con quemaduras por ácido sulfúrico tras una fuga en la nueva fábrica de cobre verde de Cunext en Córdoba
- Conmoción en el barrio del Guadalquivir de Córdoba por la muerte repentina de un vecino mientras desayunaba en un bar
- Comienzan las obras de un nuevo barrio en Córdoba: se construirán 1.331 viviendas en esta ubicación
- La nueva ola de calor en Córdoba tiene el nombre de ‘Bernardo’ y será larga: los termómetros no bajarán de los 40 grados
- Urbanismo inicia la obra de la calle Sierra Nevada de Córdoba: conectará Huerta de Santa Isabel Oeste con la A-431 por Las Palmeras
- El hotel de la calle San Pablo cambia de manos y tendrá 5 estrellas y el de la Cuesta del Bailío se reinventa como apartamentos turísticos