Polémica en el cuerpo
La Policía Nacional dará explicaciones a los sindicatos la próxima semana por los dos agentes que hicieron de vigilantes en una caseta de la Feria de Córdoba
Desde el cuerpo denuncian el "hermetismo total" mientras que la comisaria rechaza informar a la prensa sobre este asunto
La Policía Nacional ha emplazado a los sindicatos a mantener una reunión la próxima semana para informar sobre el caso de los dos agentes que trabajaron en una caseta durante la pasada Feria de Córdoba y su posterior traslado de unidad.
Una reunión aún por definir
Así lo han indicado a este periódico fuentes policiales, que explican que la comisaria principal jefa provincial de la Policía Nacional en Córdoba, Dolores López, ha convocado a los representantes sindicales a un encuentro en el que, presuntamente, se abordará la situación de estos dos agentes y las medidas adoptadas. Ambos, adscritos hasta ahora a la Unidad de Prevención y Reacción (UPR), habrían trabajado como personal de seguridad en una caseta de El Arenal, una actividad a priori incompatible con su condición de policías nacionales.
«Hermetismo total»
El malestar dentro del cuerpo no se limita a ese episodio, sino también al posterior traslado de los agentes a la unidad de Policía Judicial, una decisión que, según las mismas fuentes, ha generado incomodidad entre parte de la plantilla. Estas fuentes denuncian además el «hermetismo total» con el que, aseguran, se está gestionando el caso.
También señalan que este martes estuvo en Córdoba Jesús María García, jefe superior de Policía de Andalucía Occidental, demarcación en la que se enmarca la provincia cordobesa, aunque rehusó hacer declaraciones sobre este asunto. Por el momento, las fuentes consultadas apuntan que no se ha concretado todavía la fecha ni la hora exacta de la reunión con la comisaria, ni tampoco el formato en el que se celebrará.
Este miércoles, durante el acto de entrega de diplomas del Plan Director para la Convivencia y Mejora de la Seguridad Escolar, Dolores López ha evitado responder a las preguntas de los periodistas sobre esta aseguran, se está gestionando el caso. La comisaria se ha remitido al contenido de la cita y señalado que «hoy es el día de los centros escolares», por lo que «no vamos a quitarle protagonismo a este acto».
La responsable policial tampoco ha aclarado si se ha abierto una investigación interna o expediente disciplinario a los dos agentes implicados.
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