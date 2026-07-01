Empresas
El obispo de Córdoba, Jesús Fernández, subraya la necesaria implicación de las empresas en la creación de empleo digno
El responsable de la Diócesis se reúne con CECO y subraya la responsabilidad social de los empresarios ante los retos actuales de la provincia
El Obispo de Córdoba, Jesús Fernández, ha mantenido este miércoles un encuentro con miembros del Comité Ejecutivo de CECO. En su primera visita a las instalaciones del Centro de Formación, Iniciativa y Apoyo a la Actividad Empresarial, el Obispo ha valorado la labor de las empresas familiares en nuestra provincia y ha destacado la colaboración y aportaciones de las empresas de Córdoba a través de Cáritas, Manos Unidas y Hogar Renacer, entre otras entidades. Asimismo, ha significado la necesaria implicación de los empresarios en la creación de empleo digno y estable, y la responsabilidad social de las empresas en unos momentos como los actuales.
El Comité Ejecutivo, presidido por Antonio Díaz, ha tenido ocasión de trasladarle sus retos inmediatos en materias como el turismo, la industria, la construcción, el sector agroalimentario, la economía digital, la educación y la joyería, además de su satisfacción por este primer encuentro en la sede de CECO. El Obispo ha valorado la posibilidad de celebrar próximamente reuniones para abordar cuestiones de ámbito sectorial.
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