El mapa de radares de Córdoba baja a 45 tras perder uno en la Cuesta del Espino

Córdoba llega a las vacaciones de verano con 45 radares en sus carreteras, uno menos que en 2025 por la desaparición del dispositivo fijo instalado en el punto kilométrico 415,2 de la A-4 (Madrid-Cádiz), en la Cuesta del Espino. Esta es la última información difundida en 2026 por la Dirección General de Tráfico (DGT) sobre los puntos y tramos de control de velocidad localizados en las diferentes provincias españolas.

En el caso de Córdoba, la Autovía del Sur mantiene, no obstante, tres radares fijos ubicados en la Cuesta del Espino, en sentido a Sevilla y a Córdoba. Precisamente, el cinemómetro que se halla en el punto kilométrico 417,5 fue uno de los que más multaron a los conductores por exceso de velocidad durante el año pasado en España. Registró un total de 21.792 denuncias, una media de 60 diarias, que le situaron en el puesto 27º de un ranking nacional conformado por 50 radares fijos y de tramo. Los otros dispositivos de la A-4 se hallan en los puntos kilométricos 416 y 410.

Por otra parte, en el mapa provincial sobresalen los 14 radares desplegados en la carretera N-432 (Badajoz-Granada), una vía que destaca por su elevada siniestralidad y por la gravedad de los accidentes. De estos dispositivos, siete son fijos y se encuentran en diferentes puntos del trazado a su paso por Córdoba, Cerro Muriano, Espejo, Espiel y Peñarroya.

En total, Tráfico dispone de 15 radares fijos y otros 30 móviles en Córdoba. Sobre estos dispositivos, recuerda que "los sistemas automatizados de control de la velocidad y del uso de cinturón de seguridad mejoran en gran medida la eficacia en el control de la norma". Entre las vías con más cinemómetros instalados se halla también la A-431, que conecta Córdoba con el municipio sevillano de Lora del Río. Solo uno de estos aparatos es fijo y se ubica en Posadas.

Radares de la DGT fijos y móviles en la provincia de Córdoba. / RAMÓN AZAÑÓN

Los ingresos por multas de radar suben un 32%

Acerca de la actividad desarrollada por estos aparatos durante el año pasado, la DGT indica que los ingresos por las sanciones de radar ascendieron a 4,5 millones de euros en Córdoba, lo que se traduce en un incremento del 32% en comparación con el año anterior, cuando el importe recaudado fue de 3,4 millones. Esta sección recoge los datos de los ingresos totales de la DGT por sanciones de cinemómetros (fijo y móvil) recaudadas durante el año, independientemente de la fecha de la denuncia.

La última información sobre denuncias por precepto, que es relativa a 2024, indica que los excesos de velocidad concentraron el 68% de las 81.266 denuncias impuestas a conductores en Córdoba. De estas, 38.078 fueron motivadas por la acción de radares fijos y 16.914, por móviles. Entre los motivos más frecuentes de sanción se halla, asimismo, la falta de uso del cinturón de seguridad, que dio lugar a 1.604 multas.

En concreto, estos incumplimientos son controlados, entre otros medios, por los equipos automáticos de detección de infracciones (cámaras). La provincia mantiene dos dispositivos, el mismo número que en 2025, que vigilan el uso del cinturón de seguridad. Se encuentran instalados en la A-4, en los puntos kilométricos 382,2 y 360,2.