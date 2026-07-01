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Agenda

Qué hacer hoy en Córdoba, miércoles 1 de julio de 2026

Esta es la agenda de actos prevista para esta jornada.

'Solera', con Paco Peña

'Solera', con Paco Peña / CÓRDOBA

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Diario CÓRDOBA

Diario CÓRDOBA

Música

‘Solera’, con Paco Peña

Solera, espectáculo a cargo de Paco Peña dentro de la programación del Festival de la Guitarra.

CÓRDOBA. Gran Teatro.

Bulevar del Gran Capitán.

20.30 horas.

Música

Concierto de Love of Lesbian

Love of Lesbian actuará como parte estelar del Festival de la Guitarra de Córdoba. La banda repasará sus 25 años de trayectoria y presentará su último disco de estudio titulado Ejército de salvación.

CÓRDOBA. Teatro de la Axerquía.

Avda. Menéndez Pidal, 1.

22.30 horas.

Niños

Taller infantil de lectura

La igualdad nos cuenta, taller infantil de lectura para niños de 7 a 10 años impartido por la narradora oral Ángela Sánchez.

CÓRDOBA. Biblioteca Municipal Poniente Sur.

Camino Viejo de Almodóvar, s/n.

De 10.00 a 11.00 horas.

Acción Portabella

Proyección de ‘El Sopar y Mudanza’

Proyección de El Sopar y Mudanza, de Pere Portabella. Tendrá lugar en la Filmoteca de Andalucía con la entrada a 0,90 euros.

CÓRDOBA. Filmoteca de Andalucía.

Medina y Corella.

20.30 horas.

Exposición

‘Lo que queda entremedias’

Exposición ganadora de la quinta edición de la convocatoria NUR, organizada en colaboración con PHotoESPAÑA. Presenta la obra de los artistas Taysir Batniji, Tamara Kalo y Tanya Traboulsi, bajo el comisariado de Ana Belén García Mula.

Noticias relacionadas

CÓRDOBA. Casa Árabe.

Samuel de los Santos Gener, 9.

De 10.00 a 14.00 y de 16.30 a 20.00 horas.

Exposición

El Palacio de la Merced acoge ‘Averroes y la Córdoba de su tiempo’

El Palacio de la Merced acoge, hasta el 26 de julio, esta muestra con motivo del noveno centenario del nacimiento de Averroes.

CÓRDOBA. Palacio de la Merced.

Colón, 15.

De 10.00 a 14.00 y de 18.00 a 21.00 horas.

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