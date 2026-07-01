Agenda
Qué hacer hoy en Córdoba, miércoles 1 de julio de 2026
Esta es la agenda de actos prevista para esta jornada.
Música
‘Solera’, con Paco Peña
Solera, espectáculo a cargo de Paco Peña dentro de la programación del Festival de la Guitarra.
CÓRDOBA. Gran Teatro.
Bulevar del Gran Capitán.
20.30 horas.
Música
Concierto de Love of Lesbian
Love of Lesbian actuará como parte estelar del Festival de la Guitarra de Córdoba. La banda repasará sus 25 años de trayectoria y presentará su último disco de estudio titulado Ejército de salvación.
CÓRDOBA. Teatro de la Axerquía.
Avda. Menéndez Pidal, 1.
22.30 horas.
Niños
Taller infantil de lectura
La igualdad nos cuenta, taller infantil de lectura para niños de 7 a 10 años impartido por la narradora oral Ángela Sánchez.
CÓRDOBA. Biblioteca Municipal Poniente Sur.
Camino Viejo de Almodóvar, s/n.
De 10.00 a 11.00 horas.
Acción Portabella
Proyección de ‘El Sopar y Mudanza’
Proyección de El Sopar y Mudanza, de Pere Portabella. Tendrá lugar en la Filmoteca de Andalucía con la entrada a 0,90 euros.
CÓRDOBA. Filmoteca de Andalucía.
Medina y Corella.
20.30 horas.
Exposición
‘Lo que queda entremedias’
Exposición ganadora de la quinta edición de la convocatoria NUR, organizada en colaboración con PHotoESPAÑA. Presenta la obra de los artistas Taysir Batniji, Tamara Kalo y Tanya Traboulsi, bajo el comisariado de Ana Belén García Mula.
CÓRDOBA. Casa Árabe.
Samuel de los Santos Gener, 9.
De 10.00 a 14.00 y de 16.30 a 20.00 horas.
Exposición
El Palacio de la Merced acoge ‘Averroes y la Córdoba de su tiempo’
El Palacio de la Merced acoge, hasta el 26 de julio, esta muestra con motivo del noveno centenario del nacimiento de Averroes.
CÓRDOBA. Palacio de la Merced.
Colón, 15.
De 10.00 a 14.00 y de 18.00 a 21.00 horas.
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