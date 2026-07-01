Los fallecidos en Córdoba el miércoles 1 de julio

Según ha informado la empresa municipal de cementerios de Córdoba (Cecosam), este miércoles, 2 de julio, están previstas las siguientes inhumaciones:

M.ª Francisca García León

La inhumación está prevista a las 11.00 horas en el cementerio de San Rafael.

Concepción González González

La inhumación está prevista a las 12.00 horas en el cementerio de San Rafael.

Concepción Berral Rodríguez

La inhumación está prevista a las 13.30 horas en el cementerio de San Rafael.

M.ª del Carmen Burgos Alcalá

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La inhumación está prevista a las 13.30 horas en el cementerio de La Fuensanta.