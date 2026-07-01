Obituario
Los fallecidos en Córdoba el miércoles 1 de julio
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Según ha informado la empresa municipal de cementerios de Córdoba (Cecosam), este miércoles, 2 de julio, están previstas las siguientes inhumaciones:
M.ª Francisca García León
La inhumación está prevista a las 11.00 horas en el cementerio de San Rafael.
Concepción González González
La inhumación está prevista a las 12.00 horas en el cementerio de San Rafael.
Concepción Berral Rodríguez
La inhumación está prevista a las 13.30 horas en el cementerio de San Rafael.
M.ª del Carmen Burgos Alcalá
La inhumación está prevista a las 13.30 horas en el cementerio de La Fuensanta.
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