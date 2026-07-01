Sucesos
Detenido en Córdoba un investigado por apología del terrorismo reclamado por la Audiencia Nacional
La Policía Nacional arresta a un hombre sobre el que pesaba una orden de búsqueda, detención e ingreso en prisión y al que se seguía desde 2023 por su radicalización yihadista
La Policía Nacional ha detenido en Córdoba a un individuo sobre el que pesaba una orden nacional de búsqueda, detención e ingreso en prisión dictada por la Audiencia Nacional por un presunto delito de apología del terrorismo.
Según ha informado la Policía, la investigación se inició en febrero de 2023, cuando se recibieron informaciones sobre la presencia en Córdoba de esta persona, que supuestamente "podría encontrarse en proceso de radicalización de carácter yihadista", explica este cuerpo policial en una nota de prensa. A partir de esas primeras averiguaciones, los agentes constataron ese extremo y pusieron en marcha la correspondiente investigación policial.
Presentaba un estado de radicalización avanzado
Durante el seguimiento, los investigadores comprobaron que el ahora detenido presentaba un estado de radicalización cada vez más avanzado. Paralelamente, se tuvo conocimiento de que la Audiencia Nacional "había emitido una orden para su localización, detención e ingreso en prisión" por delitos de apología del terrorismo.
Una vez confirmada esa reclamación judicial, agentes de la Comisaría Provincial de Córdoba procedieron a su localización y arresto. Tras ser puesto a disposición judicial, se decretó su ingreso en prisión.
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