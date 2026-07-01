Sucesos
Cuatro menores intoxicados mientras se bañaban en la piscina del colegio El Carmen de Córdoba
La Policía Nacional investiga las causas, mientras las hipótesis apuntan a un posible exceso de cloro en el agua
Cuatro menores han resultado intoxicados en la tarde de este miércoles mientras se bañaban en la piscina del colegio El Carmen, por causas que aún se están investigando. Al menos dos de los afectados han tenido que ser trasladados al hospital Reina Sofía para ser examinados, según ha podido confirmar Diario CÓRDOBA.
Las primeras hipótesis apuntan a un posible exceso de cloro en el agua de la piscina, lo que podría haber provocado una reacción alérgica o una intoxicación en los menores. No obstante, ninguno de ellos reviste gravedad, han subrayado las fuentes consultadas y todos presentan una evolución favorable.
Aviso sobre las 19.00 horas
El servicio de emergencias 112 Andalucía recibió el aviso poco antes de las 19.00 horas, activando de inmediato el correspondiente dispositivo de asistencia. Hasta las instalaciones del complejo educativo se desplazaron efectivos del 061 y agentes de la Policía Nacional, que se han hecho cargo de la investigación para esclarecer lo ocurrido.
Por su parte, la Policía Local también acudió al lugar, donde procedió a identificar tanto a los menores como a los responsables de las instalaciones y actuó conforme a los protocolos establecidos.
Por el momento no han trascendido más detalles, mientras se mantiene abierta la investigación para determinar las circunstancias en las que se produjo la intoxicación.
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